Les Bangladais nombreux aux urnes pour tourner la page Sheikh Hasina

(Actualisé avec fermeture des bureaux de votes, référendum)

par Tora Agarwala, Krishna N. Das et Ruma Paul

Les Bangladais se sont rassemblés jeudi en grand nombre devant les bureaux de vote lors d'élections législatives dont ils espèrent qu'elles apporteront stabilité et croissance après la destitution en 2024 de la Première ministre de longue date Sheikh Hasina, renversée par un soulèvement populaire.

Le dépouillement a commencé a commencé à 16h30 (10h30 GMT) dans la plupart des bureaux de vote, immédiatement après la fermeture des urnes. Les premières tendances devraient être connues vers minuit et les résultats définitifs devraient être annoncés vendredi matin, ont déclaré les responsables de la Commission électorale.

Bien que les chiffres définitifs ne soient pas encore disponibles, Akhtar Ahmed, secrétaire principal de la Commission électorale, a déclaré aux journalistes que près de la moitié des électeurs avaient voté dans 36.031 des 42.651 bureaux de vote deux heures et demie de la fermeture des urnes.

Ce chiffre est supérieur au taux de participation global de 42% enregistré lors des dernières élections en 2024.

Avant l'ouverture des urnes à Dacca, la capitale, les gens ont fait la queue devant les bureaux de vote.

"Je suis enthousiaste car nous votons librement pour la première fois depuis 17 ans", a déclaré Mohammed Jobair Hossain, 39 ans, alors qu'il faisait la queue. "Nos votes auront de l'importance et du sens."

Kamal Chowdhury, 31 ans, chauffeur pour une entreprise à Dacca, s'est rendu dans sa ville natale, dans le district oriental de Brahmanbaria, pour voter. "Il y a une ambiance festive ici", a-t-il observé.

"Les gens sont tellement enthousiastes à l'idée de voter, on se croirait presque à l'Aïd", a-t-il ajouté, en référence à la fête religieuse musulmane.

Les chaînes de télévision ont montré de longues files d'attente dans les bureaux de vote à travers le pays.

Près de 128 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales, dont 49% de femmes. Près de la moitié de l'électorat total est âgé de 18 à 35 ans, et beaucoup d'entre eux votent pour la première fois.

Dans ce scrutin, plus de 2.000 candidats, dont de nombreux indépendants, se disputent les 300 sièges du Jatiya Sangsad, ou Chambre de la Nation. Au moins 50 partis sont en lice au total, un record national.

Le Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) de Tarique Rahman, rentré d'exil volontaire il y a deux mois, et les islamistes du Jamaat-e-Islami font figures de favoris.

Aucun incident violent majeur n'a été signalé depuis l'ouverture des bureaux de vote mais un dirigeant du BNP est mort lors d'une bagarre devant un bureau de vote dans la ville côtière de Khulna, et deux membres des forces paramilitaires ainsi qu'une jeune fille de 13 ans ont été blessés lorsqu'une bombe artisanale a explosé devant un bureau de vote à Gopalganj, le fief de Sheikh Hasina.

Selon la Commission électorale, environ 958.000 membres des forces de police, de l'armée et des forces paramilitaires ont été déployés dans tout le pays pour cette journée d'élections. Des membres de la police et de l'armée étaient postés à l'extérieur de la plupart des bureaux de vote.

Parallèlement aux élections législatives, un référendum a été organisé sur une série de réformes constitutionnelles.

Les électeurs sont appelés à se prononcer, entre autres, sur la mise en place d'un gouvernement intérimaire neutre pendant les périodes électorales, la restructuration du parlement en une législature bicamérale, l'augmentation de la représentation des femmes, le renforcement de l'indépendance judiciaire et l'imposition d'une limite de deux mandats pour le Premier ministre.

(Reportage de Krishna N. Das, Tora Agarwala et Ruma Paul ; avec la contribution de Zia Chowdhury, rédigé par Shilpa Jamkhandikar ; version française Blandine Hénault et Etienne Breban, édité par Zhifan Liu et Augustin Turpin)