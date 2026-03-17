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Les autorités syriennes limitent la vente d'alcool à Damas
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 14:48

Les autorités syriennes ont interdit la consommation d'alcool dans les restaurants et les bars de Damas, l'un des signes les plus visibles à ce jour de la volonté des islamistes au pouvoir d'imposer leurs préceptes conservateurs quinze mois après la chute du président Bachar al-Assad.

Le décret, publié lundi soir par le gouvernorat de Damas, exige que les licences des boîtes de nuit et des bars soient converties en licences de café et limite la vente d'alcool aux bouteilles scellées à emporter, uniquement dans les quartiers à majorité chrétienne.

Tout établissement vendant de l'alcool doit être situé à au moins 75 mètres d'un lieu de culte et d'une école, précise le décret. Il accorde aux propriétaires de bars un délai de trois mois pour se conformer aux nouvelles dispositions.

De nombreux restaurants damascènes ont déjà retiré l'alcool de leur carte, ou ne le servent plus que discrètement, depuis que les anciens rebelles islamistes menés par Ahmed al Charaa ont pris le pouvoir après treize ans de guerre civile.

Le nouveau dirigeant syrien s'est employé à rassurer ses compatriotes sur ses intentions, en leur promettant que leurs droits et libertés seraient respectés, mais les autorités imposent progressivement leur vision plus conservatrice de la société, dont le respect du jeûne du mois de ramadan qui est sur le point de se terminer.

A Hama, dans le centre du pays, une femme a ainsi été arrêtée pour avoir "porté atteinte à la moralité publique" en rompant le jeûne prématurément, tandis qu'à Damas, des employés d'une boulangerie ont été licenciés pour la même raison.

(Feras Dalatey, avec la contribution de Timour Azhari ; version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)

Proche orient
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1 commentaire

  • 15:20

    Au nom d'une "religion de paix et de tolérance"...

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