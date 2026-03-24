Les attaques russes se poursuivent en Ukraine, au moins cinq morts

Au moins cinq personnes ont été tuées dans la nuit de lundi à mardi par des salves de missiles et drones russes en Ukraine qui ont également endommagé des habitations et des infrastructures énergétiques, rapportent les autorités.

Le président Volodimir Zelensky a déclaré que des dommages avaient été signalés dans onze régions du pays.

Il a appelé une nouvelle fois les alliés de Kyiv à lui fournir des munitions antiaériennes, pointant le risque de pénurie alors que les Etats-Unis se concentrent sur la guerre au Moyen-Orient.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré la nuit dernière 34 missiles et 392 drones en direction d'infrastructures critiques, ajoutant que 25 missiles et 365 drones avaient été abattus ou neutralisés.

Une personne a été tuée dans la ville de Zaporijjia (sud-est), a annoncé le gouverneur régional sur Telegram.

Deux personnes ont péri et douze autres ont été blessées, dont un enfant de cinq ans, lors d'une attaque menée contre la ville de Poltava (est), a déclaré le gouverneur de l'oblast, précisant que des immeubles résidentiels et un hôtel avaient été touchés.

Un train a été ciblé par un drone dans la région de Kharkiv (nord-est), entraînant la mort d'un passager de 61 ans, selon les procureurs locaux, et une personne a été tuée lors d'un bombardement à Kherson (sud), selon le gouverneur régional.

Les frappes nocturnes ont provoqué des coupures de courant et interrompu une connexion électrique entre la Moldavie et l'Europe qui passe par l'Ukraine, a annoncé la présidente moldave Maia Sandu.

"Des routes alternatives sont en place, mais la situation reste fragile. La Russie en porte l'entière responsabilité", a-t-elle déclaré dans un message sur le réseau social X.

(Anna Pruchnicka; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)