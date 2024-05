Les armes de la plateforme Max de Warner Bros pour détrôner Netflix et Disney+

« Nous arrivons en France avec humilité mais aussi avec ambition. » Tel est le cap fixé pour la nouvelle plateforme de streaming Max par Clément Schwebig, directeur général de Warner Bros Discovery pour la France, le Benelux, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et l'Afrique, lors d'un entretien avec Le Point . Max sera disponible le 11 juin à un prix que l'on peut juger agressif : 6 euros par mois avec publicité, comme Netflix, mais 10 euros en standard avec deux flux simultanés et 14 euros en premium avec quatre flux simultanés, contre 13,50 euros et 20 euros pour le leader du marché (avec une base d'abonnés estimée à 12 millions en France).

Netflix : comment le roi du streaming a remonté la penteOrange, SFR, Free, Canal+, Prime Video (Amazon)… Le petit nouveau sera distribué par tous les grands opérateurs, à l'exception notable de Bouygues Telecom, avec qui les discussions devraient prochainement aboutir. « Nous souhaitons que le service soit disponible pour un grand nombre de personnes », poursuit le dirigeant. À noter que les inconditionnels des grandes séries HBO, comme Succession et Game of Thrones, déjà abonnés au pass Warner de Prime Video seront basculés sur Max. Que les fans de Friends soient également prévenus : la série va disparaître en juillet 2024 de Netflix France pour n'être disponible que sur Max.

La nouvelle plateforme