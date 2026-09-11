Les arguments en faveur d'une hausse des taux de la Fed se multiplient alors que l'inflation ne montre aucun signe de ralentissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les marchés à terme évaluent à environ 85 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base lors de la réunion des 15 et 16 septembre

* L'IPC sous-jacent a progressé de 0,3 % en août, dépassant les prévisions des économistes qui tablaient sur une hausse de 0,2 %

* La Fed a maintenu son taux directeur inchangé tout au long de l'année

(Ajout des commentaires d'analystes et du contexte aux paragraphes 7 à 9 et 11)

par Ann Saphir

Deux chiffres d’inflation consécutifs supérieurs aux prévisions pourraient décevoir la majorité des responsables de la banque centrale américaine, qui comptaient sur un apaisement spontané des pressions sur les prix, ouvrant ainsi la voie à une hausse des taux d’intérêt lors de la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine, et peut-être à d’autres hausses par la suite.

L'inflation des prix à la consommation américaine excluant l'énergie et les produits alimentaires, un indicateur clé de l'inflation sous-jacente, a progressé de 0,3 % le mois dernier par rapport au mois précédent, selon le Bureau des statistiques du travail, soit plus que les 0,2 % anticipés par les économistes. Par rapport à l'année précédente, l'IPC sous-jacent a augmenté de 2,4 %, tandis que l'inflation globale à la consommation s'est établie à 3,4 %.

Conjuguées à un indice des prix à la production du mois d’août plus élevé que prévu, publié jeudi, et à des cours du pétrole qui ont grimpé au-delà de 100 dollars le baril dans un contexte de reprise des hostilités au Moyen-Orient, ces dernières données suggèrent que l’inflation, telle que mesurée par l’indicateur de référence de la Fed – qui se situe au-dessus de l’objectif de 2 % depuis cinq ans et demi –, évolue à nouveau dans la mauvaise direction.

« Le chiffre sans ambiguïté de 0,3 % affiché aujourd’hui pour l’IPC sous-jacent, combiné à la forte hausse des prix de l’énergie et aux tensions persistantes avec l’Iran, rend pratiquement inévitable une hausse des taux de la Fed la semaine prochaine », a écrit Seema Shah, stratège en chef mondiale chez Principal Asset Management. « Après une demi-décennie d’inflation supérieure à l’objectif, les décideurs politiques devraient conclure qu’il faudra plus d’une hausse pour rétablir la stabilité des prix. »

La Fed a maintenu son taux directeur dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % tout au long de l’année, notamment lors d’un vote à 9 contre 3 en juillet qui avait laissé entrevoir, au sein de la Fed, un sentiment croissant selon lequel des taux plus élevés étaient déjà nécessaires. Le mois dernier, lors du rassemblement annuel de la Fed de Kansas City à Jackson Hole, dans le Wyoming, le président de la Fed, Kevin Warsh, a déclaré que lui-même et ses homologues des banques centrales pourraient devoir agir s’ils n’étaient pas convaincus que l’inflation sous-jacente se dirigeait vers 2 % « de manière claire et à un rythme suffisant ».

Vendredi, les économistes ont estimé que les données du mois d’août ne semblaient pas répondre à ce critère.

« Pour la Fed, l’heure est venue de joindre le geste à la parole », a écrit Omair Sharif, fondateur d’Inflation Insights. « On ne peut pas prononcer un discours comme celui de Jackson Hole sans soutenir une hausse des taux lors de la prochaine réunion. Il faudra soit joindre le geste à la parole, soit finir comme le garçon qui criait au loup. »

Tous les économistes ne partagent pas cet avis. La Fed vise une inflation de 2 % mesurée par la variation sur 12 mois de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), qui pondère certains postes, notamment certains prix liés à l’IA, de manière plus importante que l’IPC. Les données de l’IPC publiées vendredi ont montré une baisse des prix des logiciels et des accessoires, ainsi qu’un ralentissement de la hausse des prix des biens de base. S’appuyant sur ces chiffres, les analystes d’Oxford Economics estiment que le PCE sous-jacent pour le mois d’août a probablement enregistré une hausse « modérée » de 0,2 %, ce qui permettrait à la Fed de renoncer à une hausse des taux la semaine prochaine.

Mais, ont-ils ajouté, la décision se joue « sur le fil du rasoir ».

Plusieurs autres économistes prévoient un chiffre plus élevé pour le PCE de base, ce qui, selon eux, risquerait d’attiser les inquiétudes parmi les collègues de Warsh, qui avaient exprimé l’espoir que le ralentissement de l’inflation en juin et juillet marque le début d’une tendance bienvenue. Au moins deux sociétés de Wall Street prévoient désormais une hausse des taux la semaine prochaine, alors qu’elles s’attendaient auparavant à un statu quo.

« Cette prévision tient compte des données sur l’inflation, mais aussi des attentes du marché, car le président Warsh voudra éviter une surprise “colombe” la semaine prochaine », ont écrit les analystes de Piper Sandler.

Les opérateurs sur les contrats à terme sur taux d’intérêt à court terme évaluent désormais à environ 85 % la probabilité d’une hausse d’un quart de point lors de la réunion de la Fed des 15 et 16 septembre, contre environ 70 % avant la publication du rapport. Les cours du marché laissent entrevoir une deuxième hausse des taux en décembre.

« Nous ne pensons pas que les chiffres publiés aujourd’hui laissent présager une réaccélération de l’inflation sous-jacente, mais simplement un petit accroc sur la voie de la désinflation », a écrit Christopher Hodge, économiste chez Natixis. « Nous pensons que la Fed jugera probablement approprié de donner un petit coup de pouce par le biais d’une ou deux hausses, à commencer par celle de la semaine prochaine. »