Les actionnaires de Warner Bros Discovery valident le rachat par Paramount Skydance

( AFP / ROBYN BECK )

Les actionnaires de Warner Bros Discovery (WBD) ont voté majoritairement en faveur du rachat du groupe de médias américain par son concurrent Paramount Skydance lors d'une assemblée générale extraordinaire en ligne, jeudi, selon un communiqué de WBD.

L'issue du vote faisait peu de doute depuis le retrait, fin février, de Netflix, longtemps dans la course mais qui n'a pas voulu surenchérir après une dernière offre de Paramount Skydance (PSKY) valorisant WBD à 110 milliards de dollars, dette comprise.

Les deux groupes prévoient de finaliser la transaction au troisième trimestre. Paramount Skydance s'est engagé à verser des pénalités à compter de début octobre en cas de retard.

Reste à convaincre les régulateurs, notamment celui des télécommunications aux Etats-Unis, la FCC, et les autorités européennes de la concurrence.

L'absorption de WBD par PSKY marque une nouvelle étape de la consolidation à l'oeuvre à Hollywood, accélérée par le déclin de la télévision traditionnelle et la fragilisation du modèle du cinéma en salles.

Nul n'incarne mieux cette concentration à marche forcée que le patron de WBD David Zaslav, qui avait déjà dirigé, à la tête de Discovery, la prise de contrôle de WarnerMedia, en 2022, pour créer Warner Bros Discovery.

A l'approche de l'assemblée générale extraordinaire, des voix se sont élevées pour s'opposer à ce mariage.

Mi-avril, des centaines de personnalités de l'industrie du cinéma ont publié une lettre ouverte en ce sens, s'inquiétant d'un rétrécissement du paysage hollywoodien.

Jeudi, Zorhan Mamdani, le maire de New York, où se trouve le siège de Warner Bros Discovery, a dénoncé cette union, prévenant que "des milliers d'emplois (étaient) à risque" dans la capitale culturelle des Etats-Unis.

Comme lui, de nombreux observateurs redoutent une saignée dans les effectifs car les deux groupes ont des profils similaires, avec des plateformes de streaming émergentes mais une rentabilité encore incertaine.

Paramount Skydance a notamment déjà indiqué que son service de vidéo à la demande, Paramount+, serait combiné avec celui de WBD, HBO Max.

A la Bourse de New York, l'action Paramount Skydance abandonnait 4,87% peu après l'annonce des résultats du scrutin.