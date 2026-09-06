Les accusations contre la Russie au sujet de l'aéroport de Leipzig sont le début d'une "véritable guerre", dit Lavrov

Les accusations portées par les pays occidentaux contre la Russie au sujet d'une tentative d'attaque de drone début août à l'aéroport de Leipzig, en Allemagne, constituent "de façon générale le déclenchement d'une véritable guerre", a déclaré dimanche le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, cité par l'agence TASS.
(Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey)
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