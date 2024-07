Les 500 Français les plus riches cumulent une fortune de plus de 1.200 milliards d'euros, selon Challenges

Bernard Arnault reste l'homme le plus riche de France, avec une fortune de 193 milliards d'euros.

( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Pour la première fois, la fortune cumulée des 500 Français les plus riches a dépassé en 2024 les 1.200 milliards d'euros, selon le classement annuel du magazine Challenges publié jeudi 18 juillet.

Au total, les 500 plus grandes fortunes totalisent 1.228 milliards d'euros, 5% de plus qu'en 2023. Les dix premiers du classement totalisent à eux seuls plus de la moitié de cette somme, soit 693 milliards.

En tête malgré le recul du cours de Bourse du géant du luxe LVMH en un an : B ernard Arnault , avec 190 milliards d'euros. La famille Hermès arrive deuxième, avec 155 milliards, soit une hausse de 17 milliards d'euros, devant Alain et Gérard Wertheimer , héritiers de Chanel, avec 115 milliards.

Les patrimoines de Bernard Arnault et François Pinault de Kering (8e au classement avec près de 24 milliards d'euros) "ont reculé de plusieurs milliards d'euros, notamment en raison des difficultés du marché chinois" , qui ont pesé sur les cours de Bourse, commente Challenges.

147 milliardaires en France

Françoise Bettencourt Meyers, à 84 milliards d'euros avec sa famille, arrive 4e et reste la Française la plus fortunée dans un classement largement dominé par les hommes.

Le nombre de milliardaires progresse à 147, contre 141 en 2023 et 67 il y a dix ans, et la fortune minimale pour figurer parmi les 500 plus riches Français est désormais de 245 millions d'euros, contre 235 l'année dernière et 80 en 2014.

Parmi les entrées au classement, le fondateur de la messagerie cryptée Telegram, Pavel Dourov, arrive 12e, "puisqu'il s'est vu attribuer la nationalité française", note Challenges. Les cofondateurs du champion français de l'IA, Mistral AI, Guillaume Lample, Arthur Mensch et Timothée Lacroix, sont en 45e position. Charles Kantor, Julien Perolat et Laurent Sifre, les cofondateurs de H, autre startup de l'IA, figurent de justesse au classement, en 490e position.

L'estimation se base sur l'ensemble des actifs professionnels, cotés ou non cotés . Il ne "prend pas en compte les biens personnels (biens immobiliers privés, voitures, œuvres d'art…)", précise le magazine.

Les cours de Bourse utilisés sont ceux du 7 juin, avant la dissolution de l'Assemblée nationale. L'indice vedette de la Bourse de Paris a depuis perdu près de 5%.