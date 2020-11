Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les "27" pour la création d'un organe commun de lutte contre le blanchiment Reuters • 04/11/2020 à 15:53









LES "27" POUR LA CRÉATION D'UN ORGANE COMMUN DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT BRUXELLES (Reuters) - Les ministres des Finances de l'Union européenne ont donné mercredi leur feu vert à la création d'un organisme commun de lutte contre le blanchiment d'argent, conformément à la recommandation formulée en mai par la Commission. Ils se sont également prononcés pour l'harmonisation des règles en la matière et pour un renforcement de la coordination entre les services nationaux de renseignement financier. La Commission doit présenter des propositions juridiques pour concrétiser cet accord au premier trimestre de l'année prochaine. (Jan Strupczewski, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

