Algérie : le forfait de Houssem Aouar profite à Himad Abdelli
Joker de dernière minute.
Appelé au dernier moment, Himad Abdelli sera bien de la partie pour la CAN. Le milieu d’Angers remplacera Houssem Aouar , forfait après avoir ressenti « des douleurs musculaires » à l’entraînement, dans le groupe algérien pour la CAN qui débute dimanche au Maroc.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer