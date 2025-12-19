L'Euro 2025 ruisselle comme jamais sur les clubs féminins
Simple formule de politesse.
L’UEFA a distribué un montant record de 9 millions d’euros à 103 clubs européens dans le cadre de son programme d’avantages sociaux pour l’Euro féminin 2025, le double de ce qui avait été versé lors de l’édition précédente. Ces paiements récompensent les clubs d’élite et amateurs ayant fourni des joueuses sélectionnées pour le tournoi.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
