Leroy Merlin a réalisé 20% de ses ventes en Russie en 2023

Le géant français du bricolage Leroy Merlin, qui avait annoncé en mars 2023 vouloir céder le contrôle de ses magasins en Russie, y a réalisé 20% de ses ventes et un quart de son bénéfice net en 2023, selon la documentation financière de sa maison mère Adeo, consultée par l'AFP lundi.

Le groupe de la galaxie Mulliez (Auchan, Decathlon...) avait annoncé en mars 2023 son intention de "céder le contrôle" de ses activités en Russie au "management local". Il avait été fustigé par de nombreux Ukrainiens jusqu'au président Volodymyr Zelensky pour avoir décidé de continuer à opérer dans le pays de Vladimir Poutine après l'invasion de l'Ukraine.

Dans ses comptes consolidés pour l'année 2023, déposés en juillet 2024 au greffe du tribunal de commerce de Lille et que l'AFP a consulté lundi, l'enseigne indique que "le transfert du contrôle sur les activités opérationnelles a été pleinement réalisé fin décembre 2023", Adeo indiquant toutefois conserver un "rôle d'actionnaire passif".

Adeo précise que les conditions ne sont "pas remplies" pour "une qualification de perte du contrôle", en d'autres termes pour déconsolider les activités russes de ses comptes, "du fait notamment du maintien de la détention capitalistique" à date du 31 décembre 2023.

Aucune information après cette date du 31 décembre 2023 n'est disponible.

Adeo, qui n'a pas souhaité faire plus de commentaire auprès de l'AFP, précise dans sa documentation employer en Russie un peu plus de 43.000 personnes dans 114 magasins, et y avoir constaté en 2023 une "reprise de pouvoir d'achat", avec une progression du nombre de clients "surtout au premier semestre".

Le produit des activités ordinaires de l'enseigne dans le pays, l'équivalent de son chiffre d'affaires, a été de 6,1 milliards d'euros en 2023, soit "20% du chiffre d'affaires consolidé", de 30,2 milliards d'euros au total, indique le groupe, confirmant une information révélée fin juillet par le média économique L'Informé.

Le bénéfice net de l'activité russe, de 287,4 millions d'euros, pèse pour un quart du bénéfice total d'Adeo en 2023, 1,143 milliard d'euros (-6,3%), selon sa documentation financière.

Leroy Merlin est également présent en Ukraine, avec 5 magasins et 675 salariés à fin 2023. L'enseigne y a réalisé un peu moins de 45 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour un peu moins de 13 millions d'euros de perte nette.

L'enseigne dit mettre "tout en oeuvre pour respecter les sanctions internationales, notamment celles de l'Union européenne" à l'égard de la Russie.