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Léon XIV se rendra en Amérique latine en novembre
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 13:02
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Léon XIV, ancien évêque au Pérou, effectuera son premier voyage pontifical en Amérique latine en novembre prochain, annonce mercredi le Vatican.

Le chef de l'Eglise catholique se rendra en Uruguay du 6 au 8 novembre, en Argentine du 8 au 11, et au Pérou du 11 au 17, précise le Saint-Siège.

Premier pape américain, Léon XIV possède également la nationalité péruvienne. Il a été missionnaire puis évêque de Chiclayo, dans le nord-ouest du Pérou, entre 2015 et 2023.

Le dernier voyage d'un pape en Amérique du Sud remontait à 2018, lorsque François s'était rendu au Chili et au Pérou. D'origine argentine, il n'avait jamais visité son pays natal.

(Joshua McElwee, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

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