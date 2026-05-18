Léon XIV publiera le 25 mai sa première encyclique, consacrée à l'IA

(Actualisé avec précisions du Vatican et contexte)

La première encyclique du pape Léon XIV, intitulée "Magnifica Humanitas" ("Magnifique humanité"), sera publiée le 25 mai et sera consacrée aux défis posés par l'intelligence artificielle (IA) et ses répercussions sur les droits des travailleurs, a annoncé lundi le Vatican.

Outre les mutations technologiques et leurs implications internationales, doublées d'une réflexion sur la primauté de la dignité humaine et la nécessité de garde-fous éthiques, le texte, signé vendredi dernier par le souverain pontife, abordera les guerres dans le monde.

Léon XIV assistera à la présentation de l'encyclique, un choix rare dans l'Histoire pontificale.

Christopher Olah, cofondateur de l'entreprise d'IA Anthropic, participera également à cet événement, a précisé le Vatican.

Les encycliques constituent l'une des formes d'enseignement les plus élevées d'un souverain pontife à l'intention des 1,4 milliard de fidèles de l'Église.

"La première encyclique d'un pape présente généralement ses priorités, en mettant l'accent sur ce qu'il considère comme les grands problèmes sociaux et moraux du monde moderne", a déclaré John Thavis, ancien correspondant au Vatican, qui a couvert trois pontificats.

Selon le communiqué du Saint-Siège, le texte du pape abordera "la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle".

Léon XIV a par ailleurs fermement exprimé ces dernières semaines son opposition aux orientations prises par les dirigeants mondiaux et suscité l'ire du président américain Donald Trump en critiquant la guerre en Iran.

Sa première encyclique, en préparation depuis des mois, devrait traiter d'un large éventail de questions sociales et constituer la prise de position la plus complète de l'Église sur les droits des travailleurs depuis des décennies.

Léon XIV a signé le texte le 15 mai à l'occasion du 135e anniversaire d'une encyclique du pape Léon XIII qui appelait à une amélioration de la rémunération et des conditions de travail des ouvriers à la fin du XIXe siècle.

A l'occasion du premier anniversaire de sa nomination, le 8 mai, Léon XIV a mis en garde contre les risques liés à l'IA.

Lors d'un discours prononcé la semaine dernière dans la plus grande université d'Europe, à Rome, il également dénoncé le recours à l'intelligence artificielle dans le cadre de la guerre, citant les conflits en Ukraine, à Gaza, au Liban et en Iran comme illustrant " l'évolution inhumaine de la relation entre la guerre et les nouvelles technologies dans une spirale d'anéantissement".

(Reportage Joshua McElwee, version française Sophie Louet et Benjamin Mallet)