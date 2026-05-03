Léon XIV célèbre la Journée de la liberté de la presse, rend hommage aux journalistes tués

Le pape Léon XIV a marqué dimanche la Journée mondiale de la liberté de la presse en dénonçant les violations persistantes de celle-ci à travers le monde et en rendant hommage aux journalistes tués alors qu'ils couvraient des conflits.

S'exprimant à l'issue de sa prière dominicale hebdomadaire, sur une place Saint-Pierre baignée de soleil, le souverain pontife a déclaré que cette journée soulignait à la fois l'importance du journalisme indépendant et les menaces croissantes auxquelles sont confrontés les reporters.

"Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale de la liberté de la presse (...). Malheureusement, ce droit est souvent bafoué, parfois de manière flagrante, parfois sous des formes plus dissimulées", a-t-il déclaré.

Le pape a exhorté les fidèles à se souvenir des journalistes et des reporters ayant perdu la vie en recherchant la vérité, en particulier dans les zones de conflits.

"Nous nous souvenons des nombreux journalistes et reporters qui ont été victimes de la guerre et de la violence", a-t-il déclaré.

La Journée mondiale de la liberté de la presse, parrainée par l'Unesco, vise à manifester le soutien aux médias soumis à des pressions ou à la censure et à rendre hommage aux journalistes morts dans l'exercice de leurs fonctions.

Dans ses précédents discours, le chef de l'Église catholique a décrit le journalisme comme un pilier de la société et de la démocratie, qualifiant l'information de bien public devant être préservé et défendu contre toute manipulation.

Léon XIV a régulièrement remercié les reporters de faire connaître la vérité, affirmant que l'exercice de leur métier ne pouvait en aucun cas être considéré comme un crime, et a fréquemment appelé à la libération des journalistes injustement détenus ou poursuivis.

(Reportage Giulia Segreti, version française Benjamin Mallet)