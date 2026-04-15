Léon XIV, à nouveau ciblé par Trump, poursuit sa tournée africaine avec une visite au Cameroun

Le pape Léon XIV en visite au Cameroun

par Joshua McElwee

Le pape Léon ‌XIV entame mercredi une visite de trois jours au Cameroun, où il devrait lancer un appel à la paix dans le ​conflit latent qui sévit dans les régions anglophones du pays, à l'occasion de ce qui constituera la deuxième étape d'une tournée de dix jours dans quatre pays africains.

Le pape, que le président américain Donald Trump a de nouveau attaqué dans la nuit de mardi ​à mercredi en raison de son opposition à la guerre contre l'Iran, arrivera d'Algérie, où il a dénoncé les violations du droit international par les puissances "néocoloniales".

Le souverain pontife ​a quitté Alger mercredi matin et devait atterrir vers 15h20 (14h20 GMT) ⁠à Yaoundé, la capitale du Cameroun, avant de rencontrer le président Paul Biya et de s'adresser aux dirigeants du ‌pays.

Ancienne colonie allemande divisée entre la Grande-Bretagne et la France après la Première Guerre mondiale, le Cameroun a été au cours de la dernière décennie le théâtre de violences opposant les forces gouvernementales et ​des groupes séparatistes dans ses deux régions anglophones ‌qui ont fait des milliers de morts.

Une alliance séparatiste a déclaré lundi qu'elle respecterait un "passage ⁠sécurisé" de trois jours afin de permettre aux civils et aux visiteurs de se déplacer librement pendant la visite du pape.

Originaire de Chicago, Léon XIV a été élu en mai 2025 à la tête de l'Église catholique, qui compte 1,4 milliard de fidèles, ⁠après le décès du pape ‌François.

S'il s'est montré relativement discret au cours des dix premiers mois de son ministère, Léon XIV s'est ⁠exprimé sans détours ces dernières semaines sur toute une série de sujets et s'est révélé comme un virulent critique de la ‌guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

UNE MESSE GÉANTE PRÉVUE VENDREDI

Après avoir qualifié dimanche le souverain ⁠pontife de "mauvais" en matière de politique étrangère, Donald Trump a enfoncé le clou mardi soir ⁠malgré une vague de réactions négatives ‌de la part des chrétiens américains de tous bords politiques.

" Que quelqu'un s'il vous plaît dise au pape Léon que l'Iran a ​tué au moins 42.000 manifestants innocents et totalement non armés au ‌cours des deux derniers mois, et que le fait que l'Iran puisse disposer d'une bombe nucléaire est absolument inacceptable", a écrit le président américain sur son ​réseau Truth Social.

Le pape a déclaré lundi à Reuters qu'il comptait continuer à dénoncer la guerre, indépendamment des commentaires de Donald Trump.

Léon XIV, 70 ans, a entrepris l'une des tournées les plus complexes d'un souverain pontife depuis des décennies, avec près ⁠de 18.000 km, 11 localités et 18 vols au programme. Après le Cameroun, il visitera également l'Angola et la Guinée équatoriale.

Le pape se rendra jeudi à Bamenda, la plus grande ville anglophone du Cameroun, où il célébrera une messe et tiendra une "rencontre pour la paix" dans une cathédrale.

Le moment fort de la tournée de Léon XIV devrait avoir lieu vendredi au Cameroun, où le Vatican a annoncé que quelque 600.000 personnes étaient attendues pour une messe dans la ville côtière de Douala.

(Reportage Joshua McElwee, version française ​Benjamin Mallet, édité par Benoit Van Overstraeten)