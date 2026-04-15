Léon XIV, à nouveau ciblé par Trump, dit que le monde a besoin de paix

(Actualisé avec arrivée du pape au Cameroun, déclarations)

par Joshua McElwee

Le pape Léon XIV a déclaré mercredi que le monde avait besoin d'entendre un message de paix et de coexistence, après de nouvelles critiques de Donald Trump à son égard sur les réseaux sociaux.

Le souverain pontife est arrivé dans l'après-midi au Cameroun, deuxième étape d'une tournée de dix jours dans quatre pays africains, pour une visite de trois jours pendant laquelle il devrait notamment lancer un appel à la paix dans le conflit qui sévit dans les régions anglophones du pays.

Léon XIV, que Donald Trump a de nouveau attaqué dans la nuit de mardi à mercredi en raison de son opposition à la guerre contre l'Iran, est arrivé d'Algérie, où il a dénoncé les violations du droit international par les puissances "néocoloniales".

"Même si nos croyances diffèrent, même si nos pratiques religieuses diffèrent, même si nos modes de vie diffèrent, nous pouvons vivre ensemble en paix", a déclaré le pape à propos de son voyage en Algérie.

"Promouvoir ce genre d'image est un message dont le monde a besoin aujourd'hui."

Léon XIV entend de nouveau délivrer un message de paix au Cameroun, théâtre au cours de la dernière décennie de violences entre forces gouvernementales et groupes séparatistes qui ont fait des milliers de morts dans ses deux régions anglophones.

UNE MESSE GÉANTE PRÉVUE VENDREDI

S'il s'est montré relativement discret au cours des dix premiers mois de son ministère, le pape s'est exprimé sans détours ces dernières semaines sur toute une série de sujets et a vivement critiqué la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

Après avoir qualifié dimanche le souverain pontife de "mauvais" en matière de politique étrangère, Donald Trump a enfoncé le clou mardi soir malgré une vague de réactions négatives de la part des chrétiens américains de tous bords politiques.

" Que quelqu'un s'il vous plaît dise au pape Léon que l'Iran a tué au moins 42.000 manifestants innocents et totalement non armés au cours des deux derniers mois, et que le fait que l'Iran puisse disposer d'une bombe nucléaire est absolument inacceptable", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Le pape a déclaré lundi qu'il comptait continuer à dénoncer la guerre, indépendamment des commentaires de Donald Trump.

Léon XIV, 70 ans, a entrepris l'une des tournées les plus complexes d'un souverain pontife depuis des décennies, avec près de 18.000 km, 11 localités et 18 vols au programme. Après le Cameroun, il est attendu en Angola et en Guinée équatoriale.

Le pape se rendra jeudi à Bamenda, la plus grande ville anglophone du Cameroun, où il célébrera une messe et tiendra une "rencontre pour la paix" dans une cathédrale.

Une alliance séparatiste a déclaré lundi qu'elle garantirait un "passage sécurisé" aux personnes qui veulent assister à la visite pontificale.

Le moment fort de la tournée de Léon XIV devrait avoir lieu vendredi au Cameroun, où le Vatican a annoncé que quelque 600.000 personnes étaient attendues pour une messe dans la ville côtière de Douala.

(Reportage Joshua McElwee, version française Benjamin Mallet et Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten)