Lens peut-il concurrencer le PSG jusqu'au bout pour le titre ?

Assuré de passer les Fêtes en tête de la Ligue 1, le RC Lens serait-il finalement la principale menace pour le PSG dans la course au titre ? Moins attendus que d'autres pour se mêler à la lutte, les Sang et Or démontrent chaque week-end qu'ils ont de sacrés arguments à faire valoir.

Dans le nord, personne n’a oublié le printemps 2023, quand le RC Lens de Franck Haise était venu échouer à un petit point du PSG, frôlant l’exploit sans pouvoir l’accomplir. Trois saisons plus tard, c’est une nouvelle fois du nord que pourrait venir la menace pour le PSG, qui s’imaginait plutôt devoir lorgner vers le sud (et la Canebière notamment) à l’entame de la saison. Car oui, voir Florian Thauvin et compagnie jouer des coudes aux premières places de la Ligue 1 n’a plus grand chose d’une surprise à ce stade de la saison. Au point d’imaginer pouvoir succéder au voisin lillois, dernier club à avoir détrôné le club de la capitale ?

Les Fêtes ont déjà commencé

Au moment de voir Pierre Sage reprendre les rênes d’une équipe largement chamboulée au mercato estival, rien ne laissait pourtant présager une telle réussite. Le constat est pourtant implacable : en dominant méthodiquement le Nice de son ancien chouchou, Lens s’est offert le droit de terminer l’année confortablement installé dans un fauteuil de leader qui prend de plus en plus la forme de son arrière-train. « On fêtera Noël avec la première place, c’est une belle chose pour toutes les familles de la région et on est très contents de leur amener ça », se félicitait d’ailleurs le nouveau maître des lieux face à la presse à l’issue de la rencontre. Après une Sainte-Barbe on ne peut plus réussie en ce dimanche après-midi, les Fêtes de fin d’année s’annoncent donc tout aussi radieuses dans les alentours du stade Bollaert.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com