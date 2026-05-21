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Lens-Nice : une finale, mille et une histoires
information fournie par So Foot 21/05/2026 à 22:28

Lens-Nice : une finale, mille et une histoires

Lens-Nice : une finale, mille et une histoires

Pour la troisième fois en cinq ans, le PSG n'est pas à l'affiche de la finale de Coupe de France. Comme ses prédécesseurs Nantes-Nice et Toulouse-Nantes, ce choc entre un RC Lens en quête de gloire pour couronner sa magnifique saison et une OGC Nice sur le grill a une multitude d'histoires à raconter.

Depuis le début de l’ère QSI, l’exploit n’a été réussi que par le Stade rennais. En quinze finales de coupes (de France ou de la Ligue), il aura fallu un tir au but raté de Christopher Nkunku pour priver le Paris Saint-Germain du sans faute. Alors quand le club de la capitale laisse – bien malgré lui – le champ libre aux autres, l’opportunité se fait d’autant plus belle pour les heureux protagonistes. Après les millésimes 2022 et 2023, 2026 a donc lui aussi un goût tout particulier pour les deux combattants. D’un côté, le RC Lens, sa saison saluée par tous, son meilleur entraîneur de l’Hexagone et sa force collective impressionnante tout au long de la campagne. De l’autre, l’OGC Nice, ses doutes, ses tensions et sa peur au ventre à quelques jours de jouer sa survie dans l’élite. La preuve qu’il y en a, des choses à raconter.

Opposition de styles

Cette finale serait-elle jouée d’avance ? Il faut avouer que les deux équipes se présentent fortes (ou pas) de dynamiques diamétralement opposées. Reims ou Nantes ont prouvé ces dernières années que disputer une finale de coupe en pleine lutte pour survivre n’avait rien d’aisé. « Je pense qu’on est en capacité de compartimenter notre réflexion, penser à cette coupe et derrière il sera temps de se pencher sur la suite de nos échéances , tentait pourtant de raisonner Claude Puel en conférence de presse, à quelques heures du grand rendez-vous. Parler d’une finale comme d’un cadeau empoisonné, ce n’est pas possible. » Débarqué au chevet des Aiglons en cours de saison, le vieux routier du football tricolore veut croire qu’un triomphe inattendu à Saint-Denis serait de bon augure pour la suite.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

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