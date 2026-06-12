Lens aurait trouvé le successeur de Pierre Sage

Dino ? Il doit être très très très très vieux. Dino Toppmöller est en passe de devenir le nouvel entraîneur de Lens . L’entraîneur allemand est proche de trouver un accord avec les dirigeants du RC Lens, selon les infos de L’Équipe . L’ancien de Francfort devrait succéder à Pierre Sage, non loin de s’engager avec les Anglais de Crystal Palace. La piste menant à Olivier Pantaloni, qui a quitté Lorient, se serait donc refermée.

L’ancien coach de Randal Kolo Muani

Hormis un licenciement début janvier à Francfort, l’homme de 45 ans a un joli CV. Klaus, son père, a été joueur puis entraîneur, notamment du Bayer Leverkusen lors de la finale de Ligue des champions 2002 contre le Real Madrid. Après une carrière d’attaquant pas terrible, le rejeton a fait des siennes à Dudelange, au Luxembourg, puis à Leipzig en tant qu’adjoint, et donc du côté de l’Eintracht Francfort. Pendant deux saisons, il y a notamment coaché Randal Kolo Muani (pendant quatre matchs), Hugo Ékitiké et Willian Pacho. Il a aussi été adjoint de Julian Nagelsmann pendant deux ans au Bayern Munich.…

UL pour SOFOOT.com