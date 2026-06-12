La Corée du Sud réussit le check-up

Corée du Sud 2-1 Tchéquie

Buts : Hwang In-Beom (67 e ) et Oh Hyeon-Gyu (80 e ) pour les Guerriers Taeguk // Krejčí (59 e ) pour les Nároďák

Guadalajara, bordel. C’est dans cette ville nom d’ASMR, au plein milieu de la nuit, que s’est tenu le deuxième match du Mondial 2026. Même avec cooling break, même un peu chiant et même sans buts de zinzins, ce Corée du Sud-Tchéquie (2-1) a été à la hauteur d’un été de Coupe du monde : tendu, haletant et engagé.…

UL pour SOFOOT.com