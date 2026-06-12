La Corée du Sud réussit le check-up
Corée du Sud 2-1 Tchéquie
Buts : Hwang In-Beom (67 e ) et Oh Hyeon-Gyu (80 e ) pour les Guerriers Taeguk // Krejčí (59 e ) pour les Nároďák
Guadalajara, bordel. C’est dans cette ville nom d’ASMR, au plein milieu de la nuit, que s’est tenu le deuxième match du Mondial 2026. Même avec cooling break, même un peu chiant et même sans buts de zinzins, ce Corée du Sud-Tchéquie (2-1) a été à la hauteur d’un été de Coupe du monde : tendu, haletant et engagé.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer