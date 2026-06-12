Le Canada privé de son capitaine pour démarrer son Mondial
Pas encore Tonton Davies. Le capitaine du Canada ne jouera pas le premier match du Canada à son Mondial. Le latéral gauche n’est pas encore remis d’une blessure et est indisponible pour le Canada – Bosnie-Herzégovine de ce vendredi 12 juin (21 heures), à Toronto. Le Niçois Moïse Bombito est également absent.
Le brassard à Eustaquio
Le latéral gauche n’a disputé que treize matchs de Bundesliga cette saison avec le Bayern Munich. Jessie March, son sélectionneur, a rappelé son importance en conférence de presse, rapportée par le Guardian : « Nous espérons vraiment pouvoir accélérer sa rééducation dans les prochains jours et la semaine prochaine, pour lui donner l’occasion de jouer prochainement. » Pour le septième match de l’histoire du Canada au Mondial, le brassard de capitaine sera porté par Stephen Eustaquio.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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