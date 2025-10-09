Lennart Monterlos est arrivé en France, après plusieurs mois de détention en Iran

Le cyclotouriste franco-allemand Lennart Monterlos (c), quitte avec ses parents l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, près de Paris, après avoir atterri plus tôt dans la journée après sa libération d'un centre de détention iranien, le 9 octobre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Lennart Monterlos, le cyclotouriste franco-allemand de 19 ans qui avait été arrêté et emprisonné en juin en Iran avant d'être libéré le weekend dernier, est arrivé jeudi matin à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, a-t-on appris auprès de deux sources proches du dossier.

Le jeune homme est arrivé à Paris peu avant 09H20 locales (07H20 GMT), ont indiqué ces sources. Il est sorti de l'aéroport en toute discrétion.

Interrogés par l'AFP, le ministère français des Affaires étrangères, et l'avocate de ses parents, Me Chirinne Ardakani, se sont refusé à tout commentaire.

Aucune information n'était disponible sur son état de santé physique et psychologique.

Il devait être pris en charge par les médecins du centre de crise et de soutien du ministère français, comme il est d'usage après un retour de détention à l'étranger.

Originaire de l'est de la France, Lennart Monterlos, de mère allemande et de père français, avait été arrêté mi-juin à Bandar-Abbas (sud), au troisième jour du conflit entre l'Iran et Israël au moment où il s'apprêtait à quitter l'Iran en direction de l'Afghanistan après une traversée du pays à vélo en solitaire. Son visa iranien arrivait alors bientôt à expiration.

Lennart Monterlos était sorti de prison le week-end dernier après avoir été acquitté par la justice iranienne d'accusations d'espionnage. Il avait ensuite été accueilli à l'ambassade de France à Téhéran, dans l'attente de papiers administratifs l'autorisant à quitter la République islamique, avaient expliqué à l'AFP des sources proches du dossier.

"Nous sommes soulagés du retour de notre fils auprès de nous", avaient réagi mercredi ses parents dans une déclaration écrite transmise à l'AFP par leur avocate Me Chirinne Ardakani.

"Mais nos pensées vont immédiatement à Cécile (Kohler) et Jacques (Paris) dont nous espérons le retour dans les plus brefs délais et pour qui nous continuerons à nous battre aux côtés de leurs familles ainsi qu'à l'ensemble des otages européens toujours arbitrairement détenus", avaient-ils ajouté.

Mercredi, le président Emmanuel Macron et le ministre français des Affaires étrangères démissionnaire Jean-Noël Barrot avaient assuré que la France n'oubliaient pas ces deux ressortissants qui sont emprisonnés depuis bientôt trois et demi.

Le couple Kohler/Paris, arrêté en mai 2022 au dernier jour d'un voyage touristique en Iran, ont été inculpées d'"espionnage pour le Mossad", les services de renseignement israéliens, de "complot pour renverser le régime" et de "corruption sur Terre".

Leur sort est encore incertain mais Téhéran a fait savoir qu'il négociait un échange de prisonniers avec Paris.