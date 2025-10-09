Cédric Jubillar face aux lourdes accusations de son ex-petite amie

Cédric Jubillar dans la salle d'audience de la cour d'assises du Tarn lors de son procès pour le meurtre de sa femme Delphine Jubillar, le 23 septembre 2025 à Albi ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

"Je lui ai dit +mais qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit: +Je l'ai étranglée+": entendue par la cour d'assises du Tarn jeudi, Jennifer, ex-petite amie de Cédric Jubillar, a réaffirmé les confidences faites selon elle par l'accusé au parloir quant au meurtre de sa femme Delphine, ce qu'il continue de démentir catégoriquement.

"Sur des échanges téléphoniques, il me disait qu'il avait peur s'il venait à ce procès, +parce que tu vas entendre des choses horribles sur moi+", a déclaré la jeune femme de 31 ans, auditionnée en visio-conférence depuis le tribunal d'Auch.

"Non, j'ai jamais reconnu l'avoir tuée, ça elle invente complètement", a réfuté Cédric Jubillar après ce témoignage, expliquant les déclarations de Jennifer par de la rancœur: "J'ai beaucoup insisté pour qu'elle ramène du shit au parloir, elle a dû se sentir manipulée, du coup elle se venge."

Jennifer, qui réside dans le Gers, à plus de 100 km de Cagnac-les-Mines, avait contacté l'accusé début 2021, "pour le soutenir", mais ne l'avait pas rencontré avant son incarcération pour le meurtre de l'infirmière, dont le corps n'a jamais été retrouvé.

Dernier témoin de ce procès, elle a expliqué que le peintre-plaquiste de 38 ans avait, au cours de plusieurs parloirs après sa première visite en novembre 2024, mimé un étranglement sur lui puis sur elle.

"Il me dit +je l'ai étranglée+, comme une clé de coude, (...) je lui pose des questions, lui demande +Mais elle est où Delphine?+, il me dit à 15 km ou 15 minutes de Cagnac, c'est moi qui ne sais plus, je reste choquée", détaille-t-elle.

- "Malsaine" -

"Une fois, il m'a dit que si jamais je le trompais, j'allais finir à côté de Delphine, et il réitère ses propos en disant que si je le trompe je sais ce qui va m'arriver", a-t-elle poursuivi.

Interrogé par Laurent de Caunes, avocat de parties civiles, pour savoir s'il trouve son ex-petite amie "diabolique", l'accusé assure: "J'irais pas jusqu'à dire diabolique, mais malsaine".

Lorsque la défense prend la parole pour comprendre pourquoi elle a renoué avec Cédric Jubillar après avoir d'abord mis un terme à leur relation, Jennifer ne se dit "plus disposée à répondre (aux) questions, je n'ai pas envie".

Ce témoignage accusateur fait suite à celui de sa précédente compagne, Séverine, entendue jeudi matin, qui a affirmé avoir "eu des fois des doutes parce qu'il ne cherchait pas trop sa femme non plus, mais je me suis toujours dit que c'était pas lui qui avait fait du mal à Delphine".

Séverine, 48 ans, a rencontré l'accusé en avril 2021, lors d'une battue destinée à retrouver d'éventuels indices concernant l'infirmière disparue quatre mois plus tôt.

Questionnée sur les révélations que Cédric Jubillar lui aurait faites, Séverine a confirmé qu'il lui avait affirmé avoir enterré le corps "près d'une ferme qui a brûlé": "Il le disait en rigolant".

- "Blagues" -

Interrogé jeudi, Cédric Jubillar a qualifié de "blagues" ces propos et a continué à clamer son innocence.

Au long d'une longue audition souvent confuse, elle a également été interrogée sur ses échanges avec Marco, un ex-codétenu de Cédric Jubillar, qui a témoigné mercredi, affirmant avoir également recueilli ses confidences à propos du meurtre de sa femme.

Les avocats de Cédric Jubillar, Alexandre Martin, à gauche, et Emmanuelle Franck, à droite, à la cour d'assises du Tarn, à Albi, le 6 octobre 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Selon Marco, Cédric Jubillar lui aurait demandé d'incriminer l'amant de son épouse pour faire réorienter l'enquête vers lui, alors que Séverine était chargée de lui fournir les noms et photos de cet amant résidant à Montauban et de sa compagne.

Séverine a confirmé avoir rencontré Marco et lui avoir fourni des informations, ce qui lui avait valu d'être placée en garde à vue pour recel de cadavre avant d'être relâchée, mais a cherché à relativiser l'importance de son témoignage: "Il me disait qu'il avait braqué le cousin de Pablo Escobar...". Avant d'accuser l'ex-prisonnier: "Pour moi, c'est un indic".

Une partie des dossiers de l'affaire Jubillar dans la cour d'assises du Tarn, à Albi, le 21 octobre 2025 ( AFP / Valentine CHAPUIS )

Poussée à raconter son quotidien avec Cédric Jubillar à l'époque où il était en liberté, Séverine a dépeint un homme capable de "mentir en vous regardant droit dans les yeux", parfois capable de violence avec son fils Louis.

"Il n'avait pas le comportement de quelqu'un qui avait perdu sa femme", a-t-elle souligné.

L'accusé sera interrogé en longueur vendredi.