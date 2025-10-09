La moitié des dirigeants de très petites entreprises se versent moins que le Smic

En 2021, la France comptait plus de 4 millions de TPE, qui employaient 2,6 millions de salariés. Elles représentent près d'un dixième du produit intérieur brut.

( AFP / MYCHELE DANIAU )

Cinquante heures de travail par semaine et moins de 1.400 euros par mois. Une étude du syndicat des indépendants et des TPE (SDI) publiée jeudi 9 octobre met en lumière la conjoncture difficile à laquelle sont confrontés des dirigeants des très petites entreprises (TPE), dont près de la moitié se versent des salaires inférieurs au Smic.

Un tiers de ces artisans, commerçants et dirigeants de TPE déclarent même toucher moins de 1.000 euros par mois , d'après cette étude.

Ces chiffres issus d'un sondage trimestriel, qui consulte les chefs d'entreprises comptant moins de dix employés et réalisant un chiffre d'affaire annuel inférieur à 2 millions d'euros, décrivent une conjoncture difficile.

La majorité des dirigeants interrogés constatent une baisse de leur activité par rapport au trimestre précédent . Cette tendance est marquée par un ralentissement généralisé des commandes.

En proie à des problèmes de trésorerie (56%) et de recrutement (84%) , ils sont plus de neuf sur dix à exprimer un sentiment négatif vis-à-vis de leur activité. Un niveau jamais atteint ces deux dernières années, soit depuis le lancement de ce baromètre trimestriel réalisé par le SDI.

2,6 millions de salariés

Ces difficultés poussent 16% des dirigeants de TPE à envisager de cesser leur activité d'ici la fin de l'année , alors que les défaillances d'entreprises ont continué à progresser au deuxième trimestre.

En 2021, la France comptait plus de 4 millions de TPE, qui employaient 2,6 millions de salariés, d'après l'Insee. Elles représentent près d'un dixième du produit intérieur brut (PIB) français.

Peu exportatrices, ces petites structures sont particulièrement dépendantes de la conjoncture nationale.

Celle-ci est marquée par un contexte d'incertitude budgétaire, dont le dernier épisode est la démission surprise lundi du Premier ministre Sébastien Lecornu, à quelques jours de la présentation prévue du budget par son gouvernement.

Le Premier ministre démissionnaire avait notamment annoncé qu'il comptait baisser la CVAE, un impôt sur la production, "qui pèse principalement sur les PME". La majorité des TPE affichent des chiffres d'affaire inférieurs à 500.000 euros et sont donc déjà exonérées de la CVAE.

Cette enquête du SDI a été réalisée du 25 au 30 septembre auprès de 1.608 dirigeants de TPE.