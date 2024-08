Lego tire son épingle du jeu au 1er semestre

Le numéro un mondial du jouet, le danois Lego, a annoncé mercredi un bond de 16% de son bénéfice net à 6 milliards de couronnes (800 millions d'euros) au premier semestre et a gagné des parts de marché dans un marché au ralenti.

Le chiffre d'affaires semestriel a progressé de 13% à 31 milliards de couronnes (4,15 milliards d'euros) par rapport à l'an dernier et les ventes du groupe ont ainsi pratiquement doublé en quatre ans.

"Cette croissance est due à l'augmentation de la part de marché du groupe Lego", a indiqué le PDG du fabricant, Niels B. Christiansen dans un entretien à l'AFP.

Après avoir atteint des niveaux records lors de la pandémie grâce aux confinements, le fleuron scandinave maintient des performances élevées grâce à la richesse de son porte-feuille de briques en plastique, aux combinaisons sans cesse renouvelées.

Au cours du semestre, le groupe, dont le nom est une contraction du danois +joue bien+ (+Leg godt+), a lancé quelque 300 nouveaux produits tout en continuant d'être porté par le succès de ses franchises (Star Wars, Harry Potter) et ses gammes de produits phares (Lego City, Lego Technic et Lego Icons), a-t-il indiqué dans un communiqué.

Les performances du groupe ont été particulièrement fortes en Europe et en Amérique du Nord mais sont plus timides en Chine, où le groupe poursuit ses efforts.

"Nous allons continuer à développer la marque Lego en Chine, à ouvrir des magasins. Le potentiel est là", a souligné M. Christiansen.

Au cours du semestre, 41 nouvelles boutiques ont ouvert dans le monde et une soixantaine devrait ouvrir d'ici la fin de l'année.

Numéro un du jouet depuis 2020, selon le cabinet d'analyse de marché Statista, devant les japonais Bandai Namco et les américains Mattel et Hasbro, Lego a été fondé en 1949 par le Danois Ole Kirk Christiansen.

Après des difficultés dans les années 2000, le groupe familial, toujours aux mains des héritiers du fondateur et non coté en Bourse, s'est redressé en misant notamment sur les franchises et les films, comme Ninjago.

Ce semestre, Lego, qui estime à 30% la part des matériaux renouvelables dans sa production, a maintenu ses efforts dans le numérique avec Lego Fortnite et son partenariat avec Epic Games lancé fin 2023.

Gratuit et en libre accès comme son prédécesseur, le jeu reprend beaucoup des codes visuels de Fortnite, mais avec des personnages Lego, ainsi que des matériaux de construction et des outils directement dérivés de l'univers de la marque danoise.

Le groupe a par ailleurs annoncé il y a quelques jours un partenariat avec Nike pour développer des produits et contenus ensemble à partir de l'an prochain.