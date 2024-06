Législatives : les programmes « ne pourront, de toute façon, pas être mis en place »

L'économie française, grande perdante des législatives ? Le Rassemblement national (RN) et le Nouveau Front populaire (NFP) ont beau défendre bec et ongles le sérieux de leurs programmes, ceux-ci pénaliseraient l'économie, comme nous l'explique Maxime Darmet, économiste sénior France chez Allianz Trade. Cela dit, le programme de Renaissance ne serait pas non plus particulièrement bénéfique…

Le Point : Depuis la dissolution, le monde économique est inquiet à l'idée que le RN ou le NFP puisse accéder au pouvoir et appliquer son programme. Le président du Medef, Patrick Martin, a notamment déclaré que ces programmes étaient « dangereux pour l'économie ». A-t-il raison ?

Maxime Darmet : Ces programmes risquent, en effet, d'avoir des effets négatifs sur l'économie. Ces partis promettent de mettre en place une expansion budgétaire ayant pour but de relancer une croissance qu'ils estiment trop molle. Mais il faut tenir compte du contexte de nos finances publiques, qui est très détérioré. Ces politiques vont sûrement être tuées dans l'œuf car les marchés financiers risquent de très mal réagir à ces annonces de hausse des dépenses. Les conditions financières pourraient se tendre, les taux pourraient augmenter et la distribution de crédits pourrait diminuer. Cela serait différent dans un pays avec plus de marge de