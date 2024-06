Législatives : Jean-Marc Ayrault, ex-Premier ministre François Hollande, soutient le Nouveau Front populaire

S'il reconnait les "désaccords, parfois profonds" au sein de l'union des gauches, l'ancien chef du gouvernement s'alarme des conséquences d'une accession du Rassemblement national aux commandes l'Etat.

Jean-Marc Ayrault, le 15 avril 2024, à Paris ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre de François Hollande, a apporté mardi 18 juin son soutien au Nouveau Front populaire, en dépit des "désaccords parfois profonds (qui) subsistent", invoquant le danger de l'extrême droite "aux portes du pouvoir".

L'ancien pensionnaire de Matignon, désormais président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, a dénoncé dans un communiqué la décision du président de la République, Emmanuel Macron, de dissoudre l'Assemblée nationale le soir même des élections européennes.

"Un fait écrase tout: l'extrême droite est aux portes du pouvoir"

"Je suis frappé par la désinvolture de cette décision et les risques qu'elle fait prendre au pays", a-t-il tancé dans un communiqué, estimant que le score du camp présidentiel aux européennes a déjà "montré l'ampleur du rejet de la politique gouvernementale" par les citoyens. "Un fait écrase tout: l'extrême droite est aux portes du pouvoir", a encore argué l'ancien Premier ministre.

"Elle peut, demain (...) contrôler la police et les services de renseignement. Mettre au pas la justice et le Conseil constitutionnel. Faire main basse sur l'audiovisuel public et réécrire nos manuels scolaires. Casser, à coups d'incompétence et d'idéologie, notre modèle social", a-t-il alerté.

Hostile à l'alliance Nupes pour les législatives de 2022, il soutient en revanche la nouvelle union des partis de gauche, annonçant qu'il votera pour le candidat investi aux législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet. "Des désaccords, parfois profonds, subsistent. Mais la campagne des élections européennes menée par Raphaël Glucksmann (PS-Place publique, NDLR) a permis une clarification" sur "l'engagement européen de la France, le soutien à l’Ukraine" et "la lutte contre l'antisémitisme", a avancé M. Ayrault.