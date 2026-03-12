Législatives au Népal: majorité absolue pour le parti du rappeur devenu maire de Katmandou

Le rappeur Balendra Shah (C) montre le certicat attestant de sa victoire électorale à Damak dans le disctrict de Jhapa, au sud-est du Népal, le 7 mars 2026 ( AFP / Prakash MATHEMA )

Le parti du rappeur devenu maire de Katmandou, Balendra Shah, a remporté la majorité absolue des sièges à la Chambre des représentants du Népal, a annoncé jeudi soir la commission électorale en proclamant les résultats complets des élections législatives disputées le 5 mars.

Fort des 182 sièges obtenus par son Parti national indépendant (RSP, centriste), "Balen" Shah, 35 ans, qui a battu lors du scrutin le chef du gouvernement renversé en septembre lors de l'insurrection des jeunes de la Génération Z, devrait être nommé prochainement Premier ministre.xSa victoire éclatante marque l'avènement au Népal d'une nouvelle génération de dirigeants.

Derrière le RSP, le parti du Congrès népalais, pivot des coalitions qui se sont succédées au pouvoir depuis l'abolition de la monarchie en 2008, n'a raflé que 38 des 265 sièges de la chambre basse du Parlement, et le Parti communiste de l'ex-Premier ministre KP Sharma Oli 25 sièges.

Conformément à la procédure, la commission électorale doit désormais valider les noms proposés par chacun des partis pour occuper les 110 sièges attribués à la proportionnelle, probablement d'ici au 19 mars.

Balendra Shah devra ensuite encore attendre quelques jours avant de prendre les rênes du pays.

"Une fois que la commission soumettra les résultats au président, celui-ci demandera aux représentants élus du RSP le nom de leur candidat au poste de Premier ministre", a expliqué à l'AFP l'expert en droit constitutionnel Bipin Adhikari. "Ce n'est qu'après qu'il sera alors formellement nommé".

Musicien populaire, Balendra Shah s'est imposé en 2022 dans la course à la mairie de Katmandou, au terme d'une campagne éclair largement menée sur les réseaux sociaux.

Rallié au RSP du populaire animateur de télévision Rabi Lamichhane, il a choisi de défier aux législatives M. Oli, 74 ans, incarnation de la vieille garde rejetée par l'insurrection des 8 et 9 septembre dernier.

Initiée par le blocage des réseaux sociaux, la colère des jeunes manifestants avait alors viré en protestation contre la corruption des élites et le chômage, et contraint M. Oli à la démission.

Elle s'était soldée par au moins 77 morts.

Incarnation des espoirs de la jeunesse, M. Shah l'a largement emporté sur son rival dans son fief de Jhapa (sud-est), s'ouvrant les portes du pouvoir.

Sa victoire a suscité de nombreuses attentes dans une population avide de changements.