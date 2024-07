Législatives 2024 : LFI et les écologistes veulent priver le RN de tout poste à responsabilité à l'Assemblée nationale

"C'est un comportement antirépublicain, antidémocratique. Nous représentons aujourd'hui 10 millions de Français", a réagi un député RN.

Cyrielle Chatelain et Mathilde Panot à Paris, le 19 décembre 2023. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Il faut rétablir un cordon sanitaire autour du Rassemblement national, ont estimé mardi 9 juillet les députés LFI et écologistes, appelant à empêcher le RN d'accéder aux postes stratégiques de l'Assemblée nationale. Un comportement "antidémocratique", selon le RN.

Les Verts martèlent depuis lundi qu'il faut rétablir un "cordon sanitaire" contre le Rassemblement national, qui disposait avant les élections de deux vice-présidences. "L'extrême droite n'est pas compatible avec la République. Le Rassemblement national ne doit occuper aucun poste dans cette Assemblée nationale", a de nouveau souligné mardi la députée écologiste Cyrielle Chatelain, ancienne présidente du groupe vert au Palais Bourbon.

"Respecter le choix des électeurs"

L'ancienne cheffe des députés insoumis Mathilde Panot est allée dans son sens en arrivant à l'Assemblée nationale. "C'est une bonne idée. Au Parlement européen, on ne les fait accéder à aucun poste à responsabilité. (...) À chaque fois qu'on leur donne des postes, on les fait monter en compétence. Il est important qu'ils n'aient pas les postes à responsabilité", a estimé l'insoumise alors que la présidence de l'Assemblée sera en jeu le 18 juillet, puis les postes stratégiques de vice-présidents et questeurs le lendemain, avant l'attribution des présidences de commission.

Cette proposition de "cordon sanitaire" a aussitôt suscité la colère du RN. "C'est un comportement antirépublicain, antidémocratique. Nous représentons aujourd'hui 10 millions de Français, 143 députés ici", a réagi le député Thomas Ménagé sur LCP .

"J'appelle à un peu de raison, à respecter le choix des électeurs... J'appelle toutes les autres forces politiques, au-delà du Nouveau Front populaire à respecter les choix des électeurs", a réclamé ce député RN du Loiret.

L'attribution de deux vice-présidences au RN avait divisé l'Assemblée nationale il y a deux ans, la gauche accusant les macronistes d'avoir contribué à la normalisation de l'extrême droite .