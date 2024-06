Législatives 2024 : LFI appellera à "voter contre le RN" dans les duels entre la majorité et le Rassemblement national

"Nous appellerons à voter contre le Rassemblement national (...) C'est ce que nous avons toujours fait", a expliqué la cheffe de file sortante des députées LFI.

Mathilde Panot à Paris, le 15 juin 2024. ( AFP / ZAKARIA ABDELKAFI )

Pour Mathilde Panot, le second tour des élections législatives anticipées se jouera "entre l'extrême droite et nous". Mais si jamais des duels entre le RN et la majorité présidentielle devaient avoir lieu, la France insoumise appellera à voter contre le Rassemblement national, a indiqué vendredi 21 juin la cheffe de file sortante des députées LFI Mathilde Panot.

Interrogée sur le cas d'un duel entre un candidat RN et un candidat de la majorité présidentielle, "nous appellerons à voter contre le Rassemblement national (...) C'est ce que nous avons toujours fait", a déclaré Mathilde Panot sur BFMTV/RMC .

"Barrage"

Mais pour elle, la question ne devrait pas se poser dans les faits car le choix au second tour sera "entre l'extrême droite et nous".

"Voilà le choix que les macronistes doivent faire en toute conscience, lorsqu'arriveront des seconds tours entre le Nouveau Front populaire et le Rassemblement National", a-t-elle dit.

Interrogée sur TF1 , Sandrine Rousseau a également indiqué qu'elle ferait "barrage" contre le RN. " Au second tour, je ferai barrage (...) quitte à voter pour la majorité présidentielle" , a déclaré la députée écologiste sortante.