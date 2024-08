Législatives 2024 : les macronistes en appellent "à la responsabilité des socialistes" pour former une coalition sans LFI

"Un gouvernement avec des Insoumis serait censuré dans la minute", a assuré le député Jean-René Cazeneuve.

Jean-René Cazeneuve à Paris, le 29 avril 2024. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Les députés socialistes doivent accepter de travailler dans une coalition avec les macronistes et les Républicains, en excluant la France insoumise, a affirmé mardi 20 août le député du camp présidentiel Jean-René Cazeneuve.

"J'en appelle à la responsabilité des socialistes pour permettre une coalition. Nous sommes prêts à des compromis ", a déclaré le député du Gers Ensemble pour la République (EPR, ex Renaissance) sur Sud Radio .

"Il y a des sujets sur lesquels on peut travailler ensemble, sur le plan de la fiscalité par exemple", a détaillé l'élu macroniste, évoquant le sujet de "la conditionnalité des aides aux entreprises".

"Éviter la censure"

"Il s'agit de trouver un terrain d'entente qui évitera la censure et permettra au gouvernement d'avancer", a-t-il poursuivi, souhaitant "ouvrir le plus possible pour permettre d'éviter la censure", ce qui suppose selon lui de "travailler à la fois avec Les Républicains et les mouvement de gauche hors LFI pour trouver un gouvernement".

Alors qu'Emmanuel Macron va recevoir les représentants des partis politiques vendredi, en vue de la nomination d'un Premier ministre, Jean-René Cazeneuve a prévenu qu' "un gouvernement avec des Insoumis serait censuré dans la minute".

Dans ces conditions, "les socialistes et les écolos doivent choisir leur camp" entre d'une part "l'outrance", le "communautarisme" et le "chaos" et d'autre part "la responsabilité", a-t-il ajouté.