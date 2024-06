Législatives 2024 : la gauche veut ressusciter son "Front populaire"

François Ruffin en tête, plusieurs élus de la gauche ont lancé un appel au front commun dans la perspectives des nouvelles élections législatives provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale. Objectif : constituer un projet de gouvernement pour les deux ans à venir, d'ici la prochaine élection présidentielle de 2027.

Francois Ruffin, le 14 février 2023, à l'Assemblée nationale ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Au revoir la Nupes, re-bonjour le Front populaire? L'annonce par Emmanuel Macron de la dissolution de l'Assemblée nationale, dimanche 9 juin au soir, dans la foulée des résultats des élections européennes , a précipité le paysage politique français dans une nouvelle campagne, celle des législatives anticipées. Face aux échéances électorales, plusieurs têtes d'affiche de la gauche, dont le député de la Somme François Ruffin et le chef de file socialiste Olivier Faure, se sont faits les porte-voix d'un nouveau "Front populaire", contre la percée du Rassemblement national.

Le premier secrétaire du PS Olivier Faure a ainsi appelé lundi 10 juin à "la constitution d'un front populaire contre l'extrême droite" aux législatives anticipées du 30 juin et 7 juillet, reprenant la proposition lancée la veille par le député insoumis François Ruffin. "L'extrême droite n'est plus simplement aux portes du pouvoir (mais) a mis pied dans la porte" après sa large victoire aux européennes de dimanche, a estimé Olivier Faure sur franceinfo , jugeant qu'avec moins de 15% des suffrages "la macronie (est) en dehors de toute capacité à faire barrage" et que par conséquent "il ne reste que la gauche".

"Il n'y a pas de fatalité, nous pouvons l'emporter", martèle pour sa part François Ruffin, qui en appelle à l'Histoire des unions de gauche au siècle dernier. "La crise de 29 a débouché sur le nazisme en Allemagne, mais sur le Front populaire en France", a t-il rappelé sur France Inter .

Constituer un projet "sur deux ans"

"Hier, j'appelais à un Front populaire. Ce matin, Olivier Faure y répond positivement pour le Parti socialiste, Fabien Roussel y a répond positivement dès hier soir, Marine Tondelier pour les Verts y a répondu elle aussi, tout comme Génération(s)". Et quid du camp Mélenchon? "On n'a pas de réponse de Manuel Bompard, mais que les choses soient claires : les Insoumis sont les bienvenus dans ce Front populaire. On va pas tracer des lignes de manière sectaire, c'est pas ça le sujet", a assuré François Ruffin, qui veut croire à un programme d'union des courants de gauche.

Nombre de sièges à l'Assemblée nationale par groupe parlementaire (affiliés et apparentés) au 9 juin 2024 ( AFP / )

"Des mesures communes, on en a déjà un paquet ensemble !", soutient-il, évoquant les thèmes de la taxation des dividendes, "que les petits paient petit et que les gros paient gros" : "Ca, c'est commun à la gauche et de l'ordre de l'évidence". "Si on dit indexation des salaires sur l'inflation, c'est de l'ordre de l'évidence". "Si on dit referendum d'initiative citoyenne comme mesure démocratique, c'est de l'ordre de l'évidence", a t-il listé.

"Il faut être ouvert à toutes celles et ceux qui sont prêts à constituer ensemble un véritable projet sur deux ans. Il y a deux ans et demi sur lesquels nous pouvons légiférer. Nous devons mettre en oeuvre ce qui peut l'être" , a pour sa part insisté Olivier Faure, plaidant pour un "programme de gauche et de rupture avec la macronie".