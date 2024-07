Législatives 2024 : la Coordination rurale promet de sortir "les fourches" si les écologistes ou les insoumis entrent au gouvernement

"L'horreur absolue pour nous serait d'avoir au gouvernement Marine Tondelier ou un autre 'tocard' ministre de l'Écologie ou de l'Agriculture", a expliqué un cadre du syndicat.

( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Cette fois-ci, ils ne sortiront pas les "tracteurs", mais les "fourches". Le deuxième syndicat agricole, la Coordination rurale a promis jeudi 11 juillet de ne pas "se laisser crever comme ça", si jamais des écologistes ou des insoumis devaient entrer au gouvernement

Une centaine de tracteurs et 200 militants tout de jaune vêtus, la couleur du deuxième syndicat agricole, ont investi un champ à Monflanquin à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée de la 12e étape de la Grande boucle entre Aurillac et Villeneuve-sur-Lot.

Le président de la Chambre d'agriculture locale, Serge Bousquet-Cassagne, l'un des leaders du mouvement hivernal de colère agricole, s'est dit, "à titre personnel", "très déçu du résultats des élections" .

"L'horreur absolue pour nous serait d'avoir au gouvernement Marine Tondelier ou un autre 'tocard' ministre de l'Ecologie ou de l'Agriculture", a déclaré cette figure historique du syndicat qui avait perturbé l'an dernier un déplacement de la dirigeante écologiste, où elle n'était "pas la bienvenue" selon lui. Elle a porté plainte et une information judiciaire est en cours pour "entraves concertées à la liberté de réunion et à la liberté de parole".

"L'assassinat pur et simple de l'agriculture française"

"Ils ne nous passeront pas sur le corps, il faudra non pas ressortir les tracteurs mais les fourches , a ajouté Serge Bousquet-Cassagne, coutumier des actions coup de poing et multi-condamné. Le programme agricole de la France insoumise, c'est l'assassinat pur et simple de l'agriculture française. On ne se laissera pas crever comme ça."

"On aurait préféré que le Rassemblement national soit au pouvoir, on les a jamais essayés", a poursuivi le dirigeant syndical, qui avait annoncé le mois dernier vouloir voter RN aux législatives. Mais au vu de la situation, "on préfère Attal, pour une raison simple : il a peur de nous" , a-t-il ajouté.

À ses côtés, la dirigeante nationale de la CR Véronique Le Floc'h, qui fut championne de France de cyclisme chez les jeunes en 1988, a déploré "un abandon total de l'agriculture" de la part du pouvoir politique. Elle considère que la CR47 est "un moteur" pour les agriculteurs de toute la France afin de "repartir demain au combat".