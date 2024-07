Législatives 2024 : Aurore Bergé promet une motion de censure immédiate en cas de nomination d'un ministre LFI

"La France insoumise a attisé l'antisémitisme, voire a légitimé l'antisémitisme", a expliqué la ministre.

Aurore Bergé à Paris, le 27 mars 2024. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Dans le sillage du Premier ministre Gabriel Attal , Aurore Bergé a promis vendredi 12 juillet que le groupe Renaissance déposerait immédiatement une motion de censure si un gouvernement venait à être formé avec un ministre issu de la France insoumise.

"Si demain un gouvernement venait à être formé avec, en son sein, ne serait-ce qu'un seul secrétaire d'État de La France insoumise, nous déposerions immédiatement une motion de censure", a prévenu la ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes sur franceinfo .

"La France insoumise a attisé l'antisémitisme, voire a légitimé l'antisémitisme" durant toute la campagne préalable aux élections européennes, s'est-elle justifié. "Donc ce que l'on dit au Nouveau Front populaire, c'est prenez garde (...) si vous voulez faire un forcing, si vous voulez absolument nommer des ministres insoumis dans ce gouvernement , alors qu'on voit bien les difficultés que ça causerait et l'instabilité que cela générerait."

"Clarté", "conviction", "cohérence"

La ministre a souligné "la nécessité de former un gouvernement qui garantit à notre pays une stabilité".

"Il y a deux blocs qui peuvent avoir une majorité relative [à l'Assemblée], pas absolue. Personne ne pourra compter jusqu'à 289 députés, c'est sûr", a estimé Aurore Bergé.

"Je n'ai aucun problème à être demain une députée d'opposition si un gouvernement du nouveau Front populaire devait être formé, a-t-elle insisté. Par contre, en tant que députée et en tant que responsable politique, je pose des limites et je le dis très clairement : s'il y avait un membre de La France insoumise qui devenait membre du gouvernement, par souci de clarté vis-à-vis des Français, de conviction et de cohérence , alors ce gouvernement serait immédiatement censuré", explique-t-elle.

Un peu plus tôt, le Premier ministre Gabriel Attal avait promis de "protéger les Français de tout gouvernement" comportant des ministres du Rassemblement national ou de La France insoumise.