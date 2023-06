Législatives 2022 : une militante EELV porte plainte contre le "parachutage" de Sandrine Rousseau à Paris

Dans sa plainte, Claire Monod rappelle qu'il "est de notoriété publique que Sandrine Rousseau vit, travaille et milite à Lille depuis les années 2000".

Sandrine Rousseau à Paris, le 14 avril 2023. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Un "parachutage jusqu'à la fraude". La militante Europe Écologie-les Verts (EELV) Claire Monod a déposé une plainte à Paris dénonçant "l'inscription indue sur les listes électorales" de Sandrine Rousseau qui a ensuite été investie pour les législatives en 2022, a indiqué mercredi 14 juin son avocat. La plainte contre X a été adressée mercredi au parquet de Paris, selon la preuve d'envoi consultée par l' AFP .

Claire Monod, candidate à l'investiture pour les législatives dans la 9e circonscription de Paris, entend dénoncer "le parachutage jusqu'à la fraude" de Sandrine Rousseau, a-t-elle expliqué à la presse.

Cette plainte, si elle prospère, n'entraînera pas l'annulation de l'élection, a rappelé l'avocat de Claire Monod, Me Jérôme Karsenti, mais a pour objectif notamment "de poser la question de la morale et de l'éthique personnelle" .

"Je me suis déjà largement exprimée sur les faits et le fond ; il y a déjà un chroniqueur de Cnews qui avait annoncé saisir la justice, libre à elle (Claire Monod, ndlr) de s'associer à ce mouvement", a réagi auprès de l' AFP Sandrine Rousseau.

Battue aux législatives en 2017, Claire Monod a vu sa candidature, soutenue selon elle par les militants du XIIIe arrondissement où elle vit, rejetée au profit de celle de Sandrine Rousseau, qui a a été élue députée en juin 2022 avec 42% des voix. Dans sa plainte, la militante écologiste rappelle qu'il "est de notoriété publique que Sandrine Rousseau vit, travaille et milite à Lille depuis les années 2000".

"Tourisme électoral"

Après son échec à la primaire EELV pour l'élection présidentielle, Sandrine Rousseau a fait "du tourisme électoral" et jeté "son dévolu sur une circonscription qu'elle considère comme facile et libre", tacle Claire Monod.

Selon le magazine d'investigation Complément d'enquête de France 2 , Sandrine Rousseau a fourni à la mairie du XIIIe arrondissement une attestation d'assurance d'un logement dans lequel elle ne vivait pas le 1er mars 2022, trois jours avant la clôture des inscriptions sur les listes électorales et la validation des investitures par EELV. Ce document a été établi par une connaissance à la demande de Sandrine Rousseau, est-il précisé dans la plainte.

"Il y avait un projet de sous-location parce que c'était un appartement meublé" mais "finalement je me suis installée dans un appartement non meublé parce que la sous-location n'a pas été possible", s'était défendue Sandrine Rousseau dans l'émission. "Comme il y avait une clôture des listes électorales, j'ai misé sur cette sous-location, oui", a-t-elle reconnu.

Cette inscription lui a permis de "feindre un ancrage dans le XIIIe arrondissement" et d'être investie par les instances d'EELV, selon la plainte. Sandrine Rousseau a fini par signer mi-avril un bail pour un studio situé dans cet arrondissement.