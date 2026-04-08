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Légende du football corse, Paul Orsatti est décédé à l'âge de 84 ans
information fournie par So Foot 08/04/2026 à 09:41

Légende du football corse, Paul Orsatti est décédé à l'âge de 84 ans

Légende du football corse, Paul Orsatti est décédé à l'âge de 84 ans

L’adieu aux larmes. Gardien emblématique du SC Bastia de 1963 à 1970 avec lequel il a été champion de D2 en 1968, Paul Orsatti s’est éteint samedi 4 avril à l’âge de 84 ans. Celui qui a écumé les clubs du sud de la France comme joueur puis comme entraîneur après son aventure avec les Lions de Furiani, de Toulon (1970-1972) à Martigues (1988-1992), en passant par l’Olympique Avignonnais (1972-1973) était également un pionnier de l’UNFP .

C’est avec une immense tristesse que le Sporting Club de Bastia a appris la disparition de Paul Orsatti à l’âge de 84 ans. Champion de D2 en 1968, le Chat de Quenza a marqué l’histoire du club en prenant part à la première montée en Division 1 ainsi qu’à l’obtention du premier… pic.twitter.com/xB4g1TLB3r…

LB pour SOFOOT.com

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