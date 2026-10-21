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Lecornu reçoit les syndicats, mobilisation des Gilets jaunes samedi
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 13:45

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Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, reçoit ce mercredi les organisations syndicales pour faire le point ‌sur les manifestations émaillées de graves violences du week-end dernier, tandis qu'un nouvel opus à l'initiative des Gilets jaunes se profile pour samedi.

Réunis en collectifs, ces derniers ont appelé à manifester samedi à Paris ​entre Bastille et Opéra, un parcours non encore homologué par les autorités. Ils pourraient être rejoints par d'autres organisations, alors que les lycéens sont en vacances de la Toussaint.

Sous le feu des critiques après les violences, pillages et destructions ayant accompagné les manifestations nourries du 17 octobre, dénonçant la détérioration des conditions d'enseignement et la cherté du coût de la vie, le gouvernement tente de contenir ​la colère sociale et de prévenir tout manquement futur au maintien de l'ordre.

En visite au Qatar, le président Emmanuel Macron a annoncé qu'il tiendrait une réunion jeudi à Paris avec les responsables des services de renseignements, pointés du doigts dans cette crise sécuritaire.

Alors que ​des couvre-feux ont été instaurés dans plusieurs villes dont Paris, Lille et Marseille, et que des mobilisations ⁠sont annoncées pour samedi et la journée du 5 novembre, le gouvernement a prévu un renforcement de la présence policière et le déploiement de militaires dans le cadre du ‌dispositif "Sentinelle".

Dans sa lettre d'invitation aux organisations syndicales dont Reuters a pris connaissance, le Premier ministre dit vouloir discuter des "voies et moyens de garantir l'indispensable liberté de manifester dans un contexte où certains essaient de la dévoyer en l'associant à des actes inacceptables" et des "réponses aux demandes exprimées par une partie de la jeunesse".

Les questions ​relatives au pouvoir d'achat seront abordées dans un second temps sous la ‌houlette du ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou.

"Il nous appartient à tous de montrer notre attachement à la démocratie sociale, tant par la méthode ⁠que par les actes", écrit Sébastien Lecornu.

Outre les syndicats - CGT, FO, CGC, CFTC, FSU, CFDT -, les représentants des forces de sécurité intérieures ont été conviées à la réunion de Matignon.

"Jamais les jeunes, les travailleurs et travailleuses n'ont été aussi maltraités, aussi méprisés qu'aujourd'hui", a déclaré sur RTL la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, alors que les lycéens se mobilisent depuis un mois pour réclamer de ⁠meilleures conditions d'études.

"Il y a une colère ‌légitime et énorme et la solution pour répondre à cette situation, c'est ce que je vais dire au Premier ministre tout à l'heure", a-t-elle souligné. "On ne ⁠répond pas à une mobilisation sociale par la répression, on y répond de façon politique (...) Il a quand même fallu 13 mois, une crise inédite du pouvoir d'achat, des mobilisations inédites pour qu'enfin ‌il daigne recevoir les syndicats".

"ON VA TE POURRIR LA RÉUNION"

Le Premier ministre recevra les partis politiques jeudi après-midi. Le Rassemblement national sera représenté, mais ni par sa candidate ⁠à l'élection présidentielle Marine Le Pen ni par son président Jordan Bardella, a fait savoir ce dernier.

La France insoumise sera également présente.

"On va ⁠y aller, on va te pourrir la réunion", ‌a prévenu Jean-Luc Mélenchon, chef de file du parti d'extrême gauche mardi soir lors d'une rencontre avec des militants lors de laquelle le candidat à l'Elysée a repoussé les critiques de la droite ​et du gouvernement l'accusant de favoriser la violence et le chaos.

"Croit-il réellement qu'en attaquant les boutiques on compte ‌reprendre le pouvoir ?", a-t-il lancé.

Le week-end dernier, quelque 3.000 boutiques et magasins ont été pillés, abîmés et vandalisés, conduisant le gouvernement a prendre des mesures en faveur des commerçants, notamment une prise en charge du chômage partiel et ​des prêts à taux zéro jusqu'à 50.000 euros gérés par la banque publique d'investissement BPIFrance.

Dans les tribunaux, des dizaines de personnes arrêtées pendant les pillages et les violences ont commencé à comparaître.

"Je demande aux procureurs de faire preuve d'une fermeté totale", a déclaré Marine Le Pen mercredi sur Franceinfo.

Dans un sondage Ifop/Fiducial pour Sud Radio, LCI, Le Figaro et Sud Radio réalisé entre le 17 ⁠octobre (à partir de 20h) et le 19 octobre, Marine Le Pen monte dans les intentions de vote et l'emporte dans tous les cas de figure au second tour. Jean-Luc Mélenchon gagne du terrain et les candidats Horizons, Édouard Philippe, et Renaissance, Gabriel Attal, reculent.

"Nous sommes confrontés à un Etat qui s'effondre, un pouvoir finissant", a dit Marine Le Pen sur Franceinfo "Le gouvernement a perdu la maîtrise de tout. C'est le chaos sécuritaire, budgétaire (...) Ce qui est arrivé le week-end dernier était prévisible. Tout cela n'a pas été anticipé."

Au Moyen-Orient, le président Emmanuel Macron a dit oeuvrer à la sécurisation de l'approvisionnement français en gazole, dans l'espoir de faire baisser les prix à la pompe.

"On fait tout ce qu'on peut", a dit à Doha le président au pouvoir depuis 2017, qui quittera l'Elysée en ​mai.

(Elizabeth Pineau, avec service France et Lucien Libert à Doha)

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