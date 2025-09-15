Lecornu recevra la gauche et le RN mercredi

Le premier secrétaire du parti socialiste Olivier Faure, à la "Fête de l'Humanité" à Brétigny-sur-Orge, au sud de Paris, le 13 septembre 2025 ( AFP / Ian LANGSDON )

Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu recevra mercredi les responsables du Parti socialiste, des Écologistes et du Parti communiste, ainsi que le Rassemblement national, dans le cadre de ses consultations en vue de préparer le budget 2026 et d'éviter une censure.

"On a rendez-vous mercredi matin et donc nous le verrons pour la première fois", a déclaré Olivier Faure, premier secrétaire du PS, lundi sur France 2. Les Écologistes de Marine Tondelier et le Parti communiste de Fabien Roussel ont également indiqué à l'AFP être reçus mercredi, respectivement à 14H et 18H.

Le RN de Marine Le Pen et Jordan Bardella sera également reçu le même jour, de même que Place publique, la formation social-démocrate de Raphaël Glucksmann, a fait savoir Matignon sans préciser les horaires de ces entretiens.

La veille, mardi, sont attendus les représentants du Parti radical, du Parti radical de gauche, ainsi que les indépendants et ultramarins rattachés au petit parti Utiles ou au groupe Liot à l'Assemblée. Viendra enfin jeudi le tour d'Eric Ciotti et son Union des droites pour la République (UDR).

Depuis sa nomination le 9 septembre, Sébastien Lecornu a commencé ses consultations avec d'abord les partis de son "socle commun" (bloc central et LR), puis les syndicats et organisations patronales avec qui il a des entretiens encore lundi et mardi.

Mais le rendez-vous le plus attendu est celui avec les socialistes. C'est eux qui peuvent éviter à M. Lecornu, déjà menacé de censure par LFI et le RN, de connaître le même sort que ses prédécesseurs.

Au cœur de ce rendez-vous: le projet de budget 2026 que le nouveau gouvernement devra présenter avant la mi-octobre au Parlement.

Les socialistes posent notamment comme conditions un moindre effort d'économies l'année prochaine que ce qu'envisageait François Bayrou et une fiscalité plus forte des plus riches, à travers la taxe sur les très hauts patrimoines élaborée par l'économiste Gabriel Zucman (2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros).

Mais Sébastien Lecornu, s'il s'est dit prêt samedi à "travailler sans idéologie" sur les questions "de justice fiscale" et de "répartition de l'effort", a déjà fait comprendre son hostilité à cette taxe Zucman, notamment au fait de taxer le patrimoine professionnel "car c'est ce qui permet de créer des emplois".

"Quand on parle patrimoine professionnel, vous pensez à la machine outil ou aux tracteurs mais pas du tout. On parle d'actions, la fortune des ultrariches, elle est essentiellement en actions", lui a répondu M. Faure lundi sur France 2.

"Si vous dites que, dans la base imposable, on retire ce qui est l'essentiel de leur richesse, en réalité, vous n'avez rien à imposer", a-t-il argumenté.

"C'était déjà le problème avec l'Impôt sur la fortune (ISF, supprimé par Emmanuel Macron) qui touchait les +petits riches+ et épargnaient les +ultrariches+ parce que les +ultrariches+ placent leur argent dans des holdings", a-t-il reconnu.