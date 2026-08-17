 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lecornu hué à son arrivée au Porge, village sinistré par l'incendie de Gironde
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 10:35
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale à Paris

Séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale à Paris

Sébastien Lecornu ‌s'est fait huer par les habitants du Porge, ​village sinistré par le gigantesque incendie qui a ravagé la Gironde fin juillet, au moment de son ​arrivée pour un entretien avec le maire.

Le chef du gouvernement ​et un certain nombre de ⁠ministres passent une bonne partie de la ‌journée dans le département le plus touché par les feux de forêt à répétition ​qui ont affecté ‌la France, notamment pour faire le ⁠point sur les besoins de reconstruction.

Il est censé prendre la parole vers la mi-journée.

Plus de 7.000 hectares ⁠ont brûlé ‌au Porge, soit la moitié de la ⁠superficie de la municipalité, où 183 maisons ‌ont été détruites par le feu.

Le "mégafeu" de ⁠Gironde, qui a démarré le 22 juillet, ⁠a brûlé ‌quelques 42.000 hectares et a entraîné l'évacuation de 220.000 ​personnes, soit la ‌plus grosse opération d'évacuation depuis la fin de la Seconde guerre mondiale.

Selon ​les autorités, les différents feux ont brûlé quelque 120.000 hectares - un record - sur l'ensemble ⁠du territoire depuis le début de l'été, soit près de deux fois plus que sur l'ensemble de 2022, année qui détenait le précédent record avec 66.300 hectares brûlés.

(Rédigé par Benoit Van Overstraeten, édité ​par Tangi Salaün)

Crise de gouvernement
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

7 commentaires

  • 11:28

    Un peu facile de huer Lecornu. Ca efface l'irresponsabilité des élus locaux, l'inconscience des propriétaires qui achètent dans ou au bord de forêts et la bêtise de ceux qui s'amusent à faire des barbecus en pleine canicule. Que Lecornu laisse ces gens se débrouiller.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kaja Kallas à Pasay, aux Philippines, le 24 juillet 2026. ( POOL / EZRA ACAYAN )
    Guerre en Ukraine : la Commission européenne prépare un nouveau train de sanctions contre la Russie, forte augmentation du nombre d'entités concernées en vue
    information fournie par Boursorama avec Media Services 17.08.2026 11:29 

    "Les sanctions de l'UE ont déjà coûté très cher à la Russie, privant sa machine de guerre de plus de 1.000 milliards d'euros", a assuré Kaja Kallas. La Commission européenne préparer un nouveau train de sanctions contre la Russie et prévoit d'augmenter d'un tiers ... Lire la suite

  • L'ancien président François Hollande assiste au Tour de France le 12 juillet 2026 ( AFP / Loic VENANCE )
    Présidentielle : François Hollande, recours toujours
    information fournie par AFP 17.08.2026 11:26 

    "Lui président..." : A huit mois de la présidentielle, François Hollande prépare sa rentrée et se présente plus que jamais comme un recours, si son rival au sein de la gauche social-démocrate Raphaël Glucksmann dévisse dans les sondages. Même s'il ne s'agit pas ... Lire la suite

  • LISI : Le mouvement reste haussier
    LISI : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 17.08.2026 11:24 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • MANITOU : L'indécision domine
    MANITOU : L'indécision domine
    information fournie par TEC 17.08.2026 11:18 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank