Lecornu hué à son arrivée au Porge, village sinistré par l'incendie de Gironde

Séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale à Paris

Sébastien Lecornu ‌s'est fait huer par les habitants du Porge, ​village sinistré par le gigantesque incendie qui a ravagé la Gironde fin juillet, au moment de son ​arrivée pour un entretien avec le maire.

Le chef du gouvernement ​et un certain nombre de ⁠ministres passent une bonne partie de la ‌journée dans le département le plus touché par les feux de forêt à répétition ​qui ont affecté ‌la France, notamment pour faire le ⁠point sur les besoins de reconstruction.

Il est censé prendre la parole vers la mi-journée.

Plus de 7.000 hectares ⁠ont brûlé ‌au Porge, soit la moitié de la ⁠superficie de la municipalité, où 183 maisons ‌ont été détruites par le feu.

Le "mégafeu" de ⁠Gironde, qui a démarré le 22 juillet, ⁠a brûlé ‌quelques 42.000 hectares et a entraîné l'évacuation de 220.000 ​personnes, soit la ‌plus grosse opération d'évacuation depuis la fin de la Seconde guerre mondiale.

Selon ​les autorités, les différents feux ont brûlé quelque 120.000 hectares - un record - sur l'ensemble ⁠du territoire depuis le début de l'été, soit près de deux fois plus que sur l'ensemble de 2022, année qui détenait le précédent record avec 66.300 hectares brûlés.

(Rédigé par Benoit Van Overstraeten, édité ​par Tangi Salaün)