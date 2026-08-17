Lecornu annonce une aide de 12 millions d'euros après les incendies en Gironde et dans les Landes

Le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, arrive à l'Élysée, à Paris

Sébastien Lecornu a annoncé lundi une aide de ‌12 millions d'euros pour aider à la reconstruction dans les départements de la Gironde et des Landes sinistrés par ​des incendies sans précédent cet été.

"On assume de sortir l’artillerie lourde, et pour commencer, en matière d’hébergements d’urgence, on va augmenter les fonds d’accompagnement des collectivités locales", a déclaré Sébastien Lecornu depuis Mérignac en Gironde.

Le chef du gouvernement et ​un certain nombre de ministres passent une bonne partie de la journée dans le département le plus touché par les feux de forêt à répétition qui ​ont affecté la France, notamment pour faire le point sur ⁠les besoins de reconstruction.

Sébastien Lecornu a manifesté le désir du gouvernement de mettre sur pied une "loi type ‌Notre-Dame de Paris" à destination des zones sinistrées.

Le chef du gouvernement a insisté sur l'importance du relogement, alors que plus de 7.000 hectares ont brûlé au Porge, soit la moitié de ​la superficie de la municipalité, où 183 ‌maisons ont été détruites par le feu.

"Nous allons, pour les reconstructions en équivalence, faire ⁠en sorte que ces permis de construire puissent être délivrés globalement sur un délais d'un mois", a-t-il déclaré.

L'Etat va également "se mêler de la relation entre les assurés et leurs assurances" pour faciliter les procédures pour les particuliers sinistrés.

"On a ⁠vraiment trop d’habitants qui ‌sont complètement bouleversés par ce qui s’est passé, et le méandre de la relecture d’un ⁠contrat d’assurance, des petites polices, de savoir si on était à 150 mètres du feu ou pas, c’est déjà ‌très compliqué, et ça devient un obstacle quasiment insurmontable."

"SOUTIEN AU MONDE ECONOMIQUE"

Le Premier ministre a reconnu que ⁠le "soutien au monde économique" était le second enjeu après la reconstruction et a ⁠annoncé notamment des exonérations de cotisations ‌sociales pendant trois mois.

Le ministre du Commerce Serge Papin a par ailleurs communiqué sur un fonds de garantie à ​destination des entreprises de 30 millions d'euros et la mise ‌en place d'un plan de communication de 2 millions d'euros pour relancer l'activité touristique dans les deux départements touchés.

Peu avant, le Premier ministre ​a été accueilli par les huées des habitants du Porge, village sinistré par le gigantesque incendie qui a ravagé la Gironde fin juillet, au moment de son arrivée pour un entretien avec le maire.

Le "mégafeu" de Gironde, qui ⁠a démarré le 22 juillet, a brûlé quelques 42.000 hectares et a entraîné l'évacuation de 220.000 personnes, soit la plus grosse opération d'évacuation depuis la fin de la Seconde guerre mondiale.

Selon les autorités, les différents feux ont brûlé quelque 120.000 hectares - un record - sur l'ensemble du territoire depuis le début de l'été, soit près de deux fois plus que sur l'ensemble de 2022, année qui détenait le précédent record avec 66.300 hectares brûlés.

(Rédigé par Benoit Van Overstraeten et ​Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)