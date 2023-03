Leboncoin obligé d'interdire la revente d'essence sur son site

Leboncoin ne veut pas participer à lancer une spéculation autour du carburant. Alors la plateforme française d'achat-revente annonce ce vendredi bloquer toute annonce proposant de vendre de l'essence. « Il nous paraît important – en tant qu'entreprise responsable – d'interdire totalement la vente d'essence le temps que la situation revienne à la normale. Et prévenir ainsi des comportements spéculatifs contestables dans le contexte actuel d'inflation et de pénurie », explique Marc Brandsma, le directeur général de Leboncoin auprès de BFM TV.

300 stations-service sont à sec, et plus de 1 000 sont en difficulté, depuis la grève des raffineurs contre la réforme des retraites. Les départements les plus touchés sont le Val-de-Marne (44 % de station-service où il manque un carburant), l'Essonne (42,3 %), les Yvelines (32 %) et Paris (30,9 %) en Île-de-France, l'Indre-et-Loire (30,5 %), la Mayenne (26,8 %) et la Loire-Atlantique (21,9 %). Plusieurs raffineries ont déjà annoncé renouveler leur mouvement de grève.

Leboncoin veut donc à tout prix éviter d'être la cause « d'une surenchère tarifaire sur un bien indispensable à de nombreux Français ». Une décision anticipée : la plateforme assure à la chaîne de télévision que seulement deux annonces avaient été postées avant leur décision. L'une des deux proposait une offre dégressive, allant

