Leasing social : des bénéficiaires loin des automobilistes d’électriques habituels

Un succès foudroyant. Lancé au début de l'année, le leasing électrique, dit aussi « leasing social », a permis à 50 000 Français de louer une voiture électrique à bas prix : moins de 100 euros par mois pour une citadine et 150 euros pour une familiale. Dans un rapport, la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) présente le profil des 25 000 premiers bénéficiaires, majoritairement jeunes et modestes.

Comme l'a repéré Contexte, le dispositif a avant tout bénéficié à des personnes dont le revenu fiscal de référence se situe entre 10 200 et 15 400 euros (le plafond d'éligibilité) par an. 61 % des 25 000 premiers usagers sont dans ce cas. Quant aux 39 % restants, leur situation financière est encore plus précaire puisqu'ils perçoivent moins de 10 200 euros par an.

Un autre indicateur démontre que la politique du gouvernement a incité des classes sociales habituellement éloignées de la voiture électrique à en prendre le volant. L'âge moyen des locataires est de 40 ans, « soit neuf ans de moins que la moyenne des acquéreurs de voitures particulières neuves électriques en 2023 (et quatorze ans de moins que la moyenne des acquéreurs de voitures particulières neuves dans leur ensemble) », précise la DGEC. 25 % des 25 000 premiers bénéficiaires sont même âgés de moins de 36 ans.