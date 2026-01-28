Le vol pour l'ISS avec l'astronaute française Sophie Adenot aura lieu au plus tôt le 11 février, annonce la Nasa

L'astronaute française de l'ESA, Sophie Adenot, lors d'une conférence de presse à l'Agence spatiale européenne (ESA) à Cologne, le 5 janvier 2026 en Allemagne ( AFP / Pau Barrena )

Le lancement de la mission vers la Station spatiale internationale (ISS) à laquelle doit prendre part l'astronaute française Sophie Adenot se fera au plus tôt le 11 février, a annoncé mercredi la Nasa.

Ce décollage devait initialement se tenir à partir du 15 février mais a été avancé en raison de l'évacuation d'un précédent équipage de l'ISS à la suite d'un problème médical.

Une première fenêtre de lancement "est prévue le 11 février à 6H00" du matin, heure de Floride (11H00 GMT), a indiqué l'Agence spatiale américaine sur son compte sur X dédié à l'ISS.

Deux autres fenêtres sont programmées le 12 et le 13, également tôt le matin, a-t-elle précisé.

Cette mission nommée Crew-12 décollera du Centre spatial Kennedy situé à Cap Canaveral en Floride.

Sophie Adenot, qui fait partie de l'équipage, réalisera à cette occasion son premier vol dans l'espace et le premier pour une Française depuis Claudie Haigneré en 1996.

Elle sera accompagnée de deux astronautes américains et d'un cosmonaute russe.

La Nasa cherchait à avancer leur départ vers l'ISS en raison du retour anticipé de leurs prédécesseurs de la mission Crew-11. Ces derniers ont dû être évacués du laboratoire orbital en raison d'un problème médical affectant l'un d'entre eux, une première.

Mais le choix d'une nouvelle date de lancement a notamment été compliqué par une autre mission habitée sur laquelle travaille la Nasa, Artémis 2.

Cette mission, qui doit constituer le premier vol habité autour de la Lune en plus de 50 ans doit en effet aussi se tenir à partir de février.

"La Nasa continue de travailler sur les fenêtres de lancement potentielles" pour les deux missions, a déclaré l'agence mercredi.