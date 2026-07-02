Le Vatican excommunie une nouvelle fois les "lefebvristes"

par Joshua McElwee

Le Vatican a annoncé jeudi que des prêtres et des fidèles appartenant à un groupe catholique créée en 1970 par l'archevêque français Marcel Lefebvre, ayant consacré mercredi des évêques sans l'approbation du pape, se trouvent en situation de schisme avec l'Église et sont désormais excommuniés.

Dans un décret publié ce jeudi, le dicastère pour la Doctrine de la foi, organe chargé de veiller à l'orthodoxie au sein de l'Église catholique forte de 1,4 milliard de membres, a également averti les fidèles à travers le monde que la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, basée en Suisse, célèbre désormais les sacrements de manière illicite.

Le groupe ultratraditionaliste, qui s'est construit dans l'opposition au Concile de Vatican II, ne peut pas célébrer valablement des mariages ni entendre des confessions, souligne le décret.

C'est la deuxième fois que le groupe est ainsi visé par le Vatican qui avait excommunié en 1988 plusieurs de ses prélats pour des motifs semblables avant de voir ces sanctions levées en 2009 sous le pontificat de Benoît XVI, ouvrant une phase de rapprochement avec Rome qui a pris fin ce jeudi.

L'enseignement de l'Église veut en effet que seul le pape puisse autoriser la consécration de nouveaux évêques, afin de préserver la continuité avec les douze apôtres de Jésus, considérés comme les premiers prêtres et évêques.

Mais le décret est plus ferme qu'attendu. L'Église considère la consécration d'évêques sans autorisation comme une faute d'une gravité telle qu'elle entraîne automatiquement l'excommunication des participants, les plaçant "hors de la communion" ecclésiale et les privant de sacrements jusqu'à repentance.

Le texte précise que les deux évêques ayant dirigé l'ordination non autorisée, organisée mercredi en Suisse, ont été excommuniés, de même que les quatre prêtres élevés au rang d'évêques.

Mais le Vatican est allé plus loin en affirmant que l'ensemble des prêtres de la Fraternité Saint-Pie X ainsi que tous les catholiques qui y "adhèrent formellement" sont désormais en situation de schisme et excommuniés.

"En ce qui concerne les fidèles laïcs, doivent être considérés comme schismatiques et excommuniés ceux qui adhèrent formellement à la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X", dit la note du Dicastère citée par Vatican News.

La Fraternité Saint-Pie X rejette les enseignements centraux du concile Vatican II qui a introduit dans les années 1970 d'importantes réformes dans l'Église et cherché à améliorer ses relations avec les juifs et les autres confessions chrétiennes.

Le concile a notamment autorisé la célébration de la messe dans les langues locales, jusque-là dite en latin. La Fraternité a rejeté ce changement, invoquant sa préférence pour le rite latin et son caractère solennel.

Connue sous le nom de lefebvristes en référence à son fondateur l'archevêque Marcel Lefebvre, la Fraternité affirme compter 733 prêtres dans le monde. Sa direction, en conflit de longue date avec le Vatican, fait valoir qu'elle devait ordonner de nouveaux évêques afin d'assurer sa continuité.

(Joshua McElwee, version française Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)