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Le typhon Noul balaie le sud de la Chine
information fournie par Reuters 26/07/2026 à 09:37
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Le typhon Noul, le plus puissant recensé cette année dans la région, a touché terre dimanche dans le sud de la Chine, où des pluies torrentielles sont attendues pendant les deux prochains jours, ont déclaré les autorités.

La Chine a déclaré un état d'alerte maximal dans plusieurs provinces face au risque de crues subites et 700.000 personnes ont été évacuées de la seule province de Guangdong.

Noul, qui s'accompagne de rafales très violentes, est la douzième tempête tropicale de l'année et la troisième à frapper la Chine ce mois-ci.

Le typhon a a touché terre à 03h50 (19h50 GMT samedi) sur la côte du district de Huidong, au nord-est de Hong Kong et devrait se diriger vers les provinces voisines de Jiangxi et Hunan.

Les vols devraient reprendre progressivement dimanche à l'aéroport de Hong Kong après avoir été suspendus pendant plus de douze heures.

(Farah Master à Hong Kong et Dylan Duan à Shanghai; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

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