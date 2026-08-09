Le typhon Dolphin frappe la côte est de la Chine, un million de personnes évacuées

(Actualisé avec le typhon qui a touché terre)

Le typhon Dolphin a touché terre sur la côte est de la Chine dimanche, avec à la clef des pluies torrentielles et des vents violents, tandis que les autorités se préparent de leur côté à faire face à des inondations et des glissements de terrain sur une vaste partie de l'est du pays.

Le typhon a balayé samedi l'île japonaise d'Okinawa, faisant six blessés et provoquant des coupures d'électricité dans plus de 50.000 bâtiments.

Dolphin, le typhon le plus puissant à toucher les côtes chinoises depuis le début de l'année, a atteint la côte à 17h30 heure locale (09h30 GMT), a indiqué le Centre météorologique national chinois

Il atteignait 151 kilomètres par heure, ce qui correspond à une tempête de catégorie 1 sur l’échelle de Saffir-Simpson. Plus d'un million de personnes ont été évacuées.

Avant son arrivée en Chine, les autorités ont mis à l'abri les travailleurs offshore, ordonné aux navires de regagner les ports et renforcé les contrôles au niveau des réservoirs, des cours d'eau de montagne, des zones sujettes aux glissements de terrain, des chantiers de construction et des sites touristiques.

Des pluies torrentielles sont prévues jusqu'au 10 août dans le Zhejiang, à Shanghai, dans le nord du Fujian, le nord-est du Jiangxi, le centre et le sud de l'Anhui, ainsi que dans une grande partie du Jiangsu.

Selon les prévisionnistes, certaines zones du centre et de l'est du Zhejiang pourraient recevoir entre 250 et 500 mm de pluie.

Après avoir touché terre, Dolphin devrait se diriger vers l'ouest avant de ralentir au-dessus du centre et du sud-ouest de la Chine et de perdre progressivement de sa force, a déclaré Wang Haiping, prévisionniste en chef au Centre météorologique national, à la chaîne publique CCTV.

Cela pourrait prolonger les fortes pluies et accroître le risque d'inondations et de glissements de terrain, en particulier dans les zones montagneuses et le long des petits cours d'eau.

(Kevin Yao, Shuyan Wang, Nicoco Chan et Eduardo Baptista, Version française Benoit Van Overstraeten)