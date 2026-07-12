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Le typhon Bavi s'abat sur l'est de la Chine, fortes pluies à prévoir
information fournie par Reuters 12/07/2026 à 12:15

(Actualisé avec révision à la hausse du nombre de personnes évacuées aux paragraphes 4&5)

Le typhon Bavi, la tempête la plus puissante à avoir frappé la Chine continentale depuis le début de l'année, a déversé dimanche de fortes pluies sur la côte est du pays, balayant des villes densément peuplées de vents violents.

Même si Bavi s'est affaibli et a été rétrogradé au rang tempête tropicale à mesure de sa progression vers l'intérieur des terres, il ne manquera pas de mettre à l'épreuve la capacité de la deuxième économie mondiale à faire face à des conditions météorologiques extrêmes.

Les prévisionnistes disent en effet que Bavi pourrait provoquer des pluies prolongées et généralisées dans l'est et le nord de la Chine au cours des prochains jours.

Dans l'anticipation du typhon devenu tempête, la Chine avait évacué samedi plus de 2,8 millions de personnes, selon un décompte fait par Reuters à partir des chiffres rapportés par les médias d'Etat.

Sur ce total, plus de 2,2 millions se trouvaient dans la province côtière de Zhejiang, un pôle économique et technologique majeur qui compte les villes de Hangzhou et de Wenzhou. Aucun décès ni blessé n'a été officiellement signalé en Chine.

Avant de toucher terre en Chine continentale, Bavi avait traversé le nord de Taïwan samedi, provoquant des vents violents et une pluie battante sur une grande partie de l’île.

Les pompiers taïwanais ont indiqué dimanche que 134 personnes avaient été blessées, principalement après être tombées de leur moto, avoir glissé ou avoir été heurtées par des objets. Aucun décès n(a été signalé.

Le ministère des Transports a précisé que 137 vols internationaux avaient été annulés dimanche, ainsi que 62 vols intérieurs.

Ces perturbations se sont également répercutées sur les réseaux de transport chinois. À Hangzhou, capitale de la province du Zhejiang, deux grandes gares ont suspendu l'ensemble de leurs services et 327 vols ont été annulés à l'aéroport international de Xiaoshan.

À Shanghai, la ville voisine, un total de 1.620 trajets en train et 684 vols ont été annulés, a rapporté le journal public The Paper.

Alors que Bavi continue de balayer la Chine, les régions situées près de sa trajectoire pourraient recevoir plusieurs centaines de millimètres de pluie en l'espace de quelques jours, augmentant ainsi le risque d'inondations, de glissements de terrain et d'inondations urbaines, a déclaré Benjamin Horton, doyen de la Faculté de l'énergie et de l'environnement de l'Université de la Ville de Hong Kong.

"Même si la tempête s'affaiblit après avoir touché terre, sa vaste circulation peut continuer à générer des conditions météorologiques destructrices à des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres", a-t-il ajouté.

Les scientifiques ont averti que la Chine pourrait être confrontée à des conditions météorologiques plus extrêmes cette année en raison de l'émergence prévue du phénomène El Niño, susceptible de faire grimper les températures et de dévier la trajectoire des typhons vers l'ouest, en direction des côtes du pays.

"L'intensification rapide (des typhons) réduit le temps de préparation dont disposent les communautés et les responsables des secours, ce qui rend ces événements particulièrement difficiles à gérer", a poursuivi Benjamin Horton.

(Go Nakamura, Xihao Jiang et Ella Cao à Wenzhou, avec la contribution d'Ethan Wang et Daphne Zhang à Pékin et de Ben Blanchard à Taipei, version française Benoit Van Overstraeten)

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