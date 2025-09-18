Le tunnel du Brenner connecte désormais l'Italie et l'Autriche

(De gauche à droite) Peter Hanke, ministre autrichien de l'Action pour le climat, Apostolos Tzitzikostas (commissaire européen aux Transports durables et au Tourisme), Giorgia Melonila (Première ministre italienne), Christian Stocker (chancelier autrichien) et Matteo Salvini (ministre italien des Infrastructures et des Transports) appuient sur un bouton lors de la cérémonie d'inauguration du tunnel de base du Brenner, le 18 septembre 2025 à Brenner. ( EXPA/APA / JOHANN GRODER )

Le dernier "diaphragme" du tunnel exploratoire alpin du Brenner, qui connectera à terme l'Autriche à l'Italie via ce qui promet d'être le plus long tunnel ferroviaire du monde, a été percé jeudi lors d'une cérémonie officielle en présence notamment de la Première ministre italienne Giorgia Meloni.

"C'est une journée historique, non seulement pour l'Italie mais aussi pour l'Autriche et pour toute l'Europe", s'est félicitée la cheffe du gouvernement italien depuis Brenner (nord-est de l'Italie), peu avant qu'un marteau mécanique n'abatte en direct l'ultime cloison de ce tunnel exploratoire traversant la frontière entre l'Autriche et l'Italie.

"Aujourd'hui, nous accomplissons ensemble une étape décisive pour la construction et la réalisation de l'une des plus grandes infrastructures de tout le continent", a ajouté Giorgia Meloni, rappelant que la signature de l'accord sur ce projet entre les gouvernements italien et autrichien remontait à 2004.

"La galerie de base du Brenner deviendra le tunnel ferroviaire souterrain le plus long du monde", a également rappelé la Première ministre italienne.

Le tunnelier Flavia a achevé son voyage à la frontière avec l'Autriche, après plus de 14 kilomètres d'excavation, a précisé dans un communiqué l'un des constructeurs du chantier, WeBuild. Plusieurs années de travaux sont encore prévues pour rendre opérationnel ce tunnel à deux tubes.

Une fois opérationnel et connecté au réseau d'Innsbruck (Autriche), ce tunnel s'étendra au total sur 64 kilomètres. Le chantier, qui a débuté en 2011, vise notamment à désengorger le col du Brenner, principal point de passage entre le Nord et le Sud des Alpes.

"Aujourd'hui, c'est l'Italie du oui, et l'Autriche du oui. (...). Aujourd'hui, c'est le triomphe de l'Europe, de l'Italie et de l'Autriche qui veulent construire, rapprocher", a déclaré lors de la cérémonie le ministre des Infrastructures italien Matteo Salvini, précisant que le premier train à grande vitesse reliant l'Italie à l'Autriche devrait circuler en 2032, date également de la mise en service annoncée pour le tunnel Lyon-Turin.

"Ainsi, cette année 2032 sera celle de la révolution positive pour l'Italie, l'Autriche, la France et pour l'Europe", a-t-il ajouté.

Les TGV passeront dans le tunnel jusqu'à 250 km/h, réduisant le temps de trajet entre Fortezza en Italie et Innsbruck de 80 à 25 minutes.

Le projet du tunnel du Brenner s'inscrit dans un ambitieux programme européen facilitant les échanges nord-sud, sur un axe clé reliant Helsinki, en Finlande, à La Valette, sur l'île de Malte.