Le trésorier australien soutient la décision de la gouverneure de la banque centrale de signer la déclaration de Powell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le trésorier australien Jim Chalmers a déclaré vendredi qu'il pensait que la décision de la gouverneure de la banque centrale Michele Bullock de signer une déclaration de soutien au président de la Réserve fédérale Jerome Powell était "appropriée".

"Je connais Jay Powell", a déclaré M. Chalmers lors d'une réunion d'information. "Il me semble être un fonctionnaire très professionnel et très diligent aux États-Unis."