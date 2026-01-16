 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le trésorier australien soutient la décision de la gouverneure de la banque centrale de signer la déclaration de Powell
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 04:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le trésorier australien Jim Chalmers a déclaré vendredi qu'il pensait que la décision de la gouverneure de la banque centrale Michele Bullock de signer une déclaration de soutien au président de la Réserve fédérale Jerome Powell était "appropriée".

"Je connais Jay Powell", a déclaré M. Chalmers lors d'une réunion d'information. "Il me semble être un fonctionnaire très professionnel et très diligent aux États-Unis."

Banques centrales
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank